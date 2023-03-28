https://ria.ru/20230328/zerno-1861276814.html

Польша поставит перед ЕС проблему украинского зерна

Польша поставит перед ЕС проблему украинского зерна - РИА Новости, 28.03.2023

Польша поставит перед ЕС проблему украинского зерна

Польша поставит перед Европейским союзом проблему ввоза зерна из Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после польско-румынских... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:39

2023-03-28T15:39

2023-03-28T15:39

польша

украина

бухарест

матеуш моравецкий

евросоюз

евросовет

в мире

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Польша поставит перед Европейским союзом проблему ввоза зерна из Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после польско-румынских межправительственных консультаций в Бухаресте. Выступление Моравецкого транслирует Польское телевидение. "Вопрос, который сильно объединил Польшу и Румынию на последнем саммите Евросовета – это проблема зерна, которое поступает в страны восточной части Европы из Украины. Это зерно в соответствии с обещаниями Европейской комиссии должно выезжать в Африку и на ближний Восток. Тем временем процедурные недоработки и бездействие в определенных моментах приведи к тому, что часть этого зерна остается, как и других сельскохозяйственных товаров, из-за чего снижаются цены для фермеров", - сказал Моравецкий. "В ближайшие дни или недели Польша сделает все, чтобы поставить этот вопрос соответствующим образом", - добавил он. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что предназначенное на экспорт зерно, которое возится с Украины в Польшу, оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

https://ria.ru/20230321/zerno-1859406888.html

польша

украина

бухарест

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польша, украина, бухарест, матеуш моравецкий, евросоюз, евросовет, в мире