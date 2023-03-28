Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 28.03.2023 (обновлено: 17:08 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство - РИА Новости, 28.03.2023
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство
Политика Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:37
2023-03-28T17:08
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
джордж оруэлл (эрик блэр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_9b2b1e4d58984ff05bbcf3144e4a3b1e.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.По его словам, Украина движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. В ближайшем будущем не стоит ожидать каких-либо позитивных сдвигов, поскольку объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент, добавил Соскин.Он также выразил обеспокоенность из-за обостряющейся демографической проблемы в стране. Власти, подчеркнул экс-советник, скрывают реальную численность населения Украины, пока "катастрофа только укореняется".
https://ria.ru/20230327/shokolad-1861059570.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854426521_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_ae5294c37886bddeb4461571e45b4f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, джордж оруэлл (эрик блэр)
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр)
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский превращает Украину в страну из романа Оруэлла "1984"

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
«
"Все скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла "1984". Украина превращается в то самое государство, которое он описывал", — отметил эксперт.
По его словам, Украина движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. В ближайшем будущем не стоит ожидать каких-либо позитивных сдвигов, поскольку объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент, добавил Соскин.
Он также выразил обеспокоенность из-за обостряющейся демографической проблемы в стране. Власти, подчеркнул экс-советник, скрывают реальную численность населения Украины, пока "катастрофа только укореняется".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом
27 марта, 20:11
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала