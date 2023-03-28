https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html

В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство

В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство - РИА Новости, 28.03.2023

В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство

Политика Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:37

2023-03-28T16:37

2023-03-28T17:08

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

джордж оруэлл (эрик блэр)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.По его словам, Украина движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. В ближайшем будущем не стоит ожидать каких-либо позитивных сдвигов, поскольку объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент, добавил Соскин.Он также выразил обеспокоенность из-за обостряющейся демографической проблемы в стране. Власти, подчеркнул экс-советник, скрывают реальную численность населения Украины, пока "катастрофа только укореняется".

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, джордж оруэлл (эрик блэр)