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В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство - РИА Новости, 28.03.2023
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство
Политика Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:37
2023-03-28T16:37
2023-03-28T17:08
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джордж оруэлл (эрик блэр)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.По его словам, Украина движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. В ближайшем будущем не стоит ожидать каких-либо позитивных сдвигов, поскольку объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент, добавил Соскин.Он также выразил обеспокоенность из-за обостряющейся демографической проблемы в стране. Власти, подчеркнул экс-советник, скрывают реальную численность населения Украины, пока "катастрофа только укореняется".
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, джордж оруэлл (эрик блэр)
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр)
В Киеве заявили о планах Зеленского создать новое государство
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский превращает Украину в страну из романа Оруэлла "1984"