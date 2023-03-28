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В Австрии экоактивисты перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV - РИА Новости, 28.03.2023
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16:07 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/zavod-1861288263.html
В Австрии экоактивисты перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV
В Австрии экоактивисты перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV - РИА Новости, 28.03.2023
В Австрии экоактивисты перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV
Экоактивисты в знак протеста во вторник блокируют дорогу к нефтеперерабатывающему заводу австрийского энергоконцерна OMV в Швехате близ Вены. РИА Новости, 28.03.2023
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ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Экоактивисты в знак протеста во вторник блокируют дорогу к нефтеперерабатывающему заводу австрийского энергоконцерна OMV в Швехате близ Вены. "С сегодняшнего утра 300 человек блокируют подъездные пути и дороги нефтеперерабатывающего завода OMV недалеко от Вены в Австрии", - говорится в релизе активистов движения BlockGas. Австрийский энергоконцерн OMV является спонсором Европейской газовой конференции, проходящей в эти дни в Вене. "BlockGas требует демократической реструктуризации энергетической системы и экспроприации ископаемых корпораций", - заявили активисты. Они уточнили, что сегодняшний протест является частью серии акций, направленных на срыв Европейской газовой конференции - трехдневного мероприятия высокого уровня, на котором представители компаний, добывающих ископаемое топливо, таких как Shell, Total и BP, встречаются с инвесторами и политическими деятелями для принятия решений по крупным энергетическим проектам. Конференция проходит в Вене ежегодно, в 2023 году она запланирована на 27-29 марта.
https://ria.ru/20230327/aktivisty-1860890696.html
https://ria.ru/20230109/aktivisty-1843613965.html
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вена, omv, shell, total , в мире
Вена, OMV, Shell, Total , В мире
В Австрии экоактивисты перекрыли дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV

В Швехате экоактивисты BlockGas заблокировали дорогу к нефтеперерабатывающему заводу OMV

CC BY-SA 2.0 / BlockGas / Протест экоактивистов возле завода OMV недалеко от Вены
Протест экоактивистов возле завода OMV недалеко от Вены - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
CC BY-SA 2.0 / BlockGas /
Протест экоактивистов возле завода OMV недалеко от Вены
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Экоактивисты в знак протеста во вторник блокируют дорогу к нефтеперерабатывающему заводу австрийского энергоконцерна OMV в Швехате близ Вены.
"С сегодняшнего утра 300 человек блокируют подъездные пути и дороги нефтеперерабатывающего завода OMV недалеко от Вены в Австрии", - говорится в релизе активистов движения BlockGas.
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В Австрии экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию
27 марта, 12:06
Австрийский энергоконцерн OMV является спонсором Европейской газовой конференции, проходящей в эти дни в Вене.
"BlockGas требует демократической реструктуризации энергетической системы и экспроприации ископаемых корпораций", - заявили активисты.
Они уточнили, что сегодняшний протест является частью серии акций, направленных на срыв Европейской газовой конференции - трехдневного мероприятия высокого уровня, на котором представители компаний, добывающих ископаемое топливо, таких как Shell, Total и BP, встречаются с инвесторами и политическими деятелями для принятия решений по крупным энергетическим проектам. Конференция проходит в Вене ежегодно, в 2023 году она запланирована на 27-29 марта.
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