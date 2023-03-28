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Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский - РИА Новости, 28.03.2023
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04:10 28.03.2023 (обновлено: 10:07 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/zapad-1861106464.html
Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский
Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский - РИА Новости, 28.03.2023
Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский
Запад оказывал сильное давление на членов Совбеза ООН, чтобы провалить проект резолюции России по "Северным потокам", заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:10
2023-03-28T10:07
россия
оон
северный поток
в мире
сша
дмитрий полянский
владимир путин
сеймур херш
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ООН, 28 мар — РИА Новости. Запад оказывал сильное давление на членов Совбеза ООН, чтобы провалить проект резолюции России по "Северным потокам", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."Я думаю, все остальные (воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь. — Прим. ред.) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда, было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию", — подчеркнул дипломат.Также, добавил он, несколько членов Совбеза ООН ожидают от Дании, Германии и Швеции оперативного расследования диверсии на российских магистралях.Накануне Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.По версии лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html
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россия, оон, северный поток, в мире, сша, дмитрий полянский, владимир путин, сеймур херш, совет безопасности оон, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, ООН, Северный поток, В мире, США, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Сеймур Херш, Совет Безопасности ООН, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский

Полянский: Запад оказывал давление на членов СБ ООН при голосовании по "Северным потокам"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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ООН, 28 мар — РИА Новости. Запад оказывал сильное давление на членов Совбеза ООН, чтобы провалить проект резолюции России по "Северным потокам", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
"Я думаю, все остальные (воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь. — Прим. ред.) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда, было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию", — подчеркнул дипломат.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Вчера, 01:18
Также, добавил он, несколько членов Совбеза ООН ожидают от Дании, Германии и Швеции оперативного расследования диверсии на российских магистралях.
Накануне Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.
По версии лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Вчера, 00:39
 
РоссияООНСеверный потокВ миреСШАДмитрий ПолянскийВладимир ПутинСеймур ХершСовет Безопасности ООНСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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