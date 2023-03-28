https://ria.ru/20230328/zapad-1861106464.html

Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский

Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский - РИА Новости, 28.03.2023

Запад давил на членов СБ ООН при голосовании, заявил Полянский

Запад оказывал сильное давление на членов Совбеза ООН, чтобы провалить проект резолюции России по "Северным потокам", заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T04:10

2023-03-28T04:10

2023-03-28T10:07

россия

оон

северный поток

в мире

сша

дмитрий полянский

владимир путин

сеймур херш

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ООН, 28 мар — РИА Новости. Запад оказывал сильное давление на членов Совбеза ООН, чтобы провалить проект резолюции России по "Северным потокам", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."Я думаю, все остальные (воздержавшиеся и не представляющие западный лагерь. — Прим. ред.) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда, было сильное давление со стороны наших бывших западных партнеров. Они абсолютно четко дали понять, что они не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию", — подчеркнул дипломат.Также, добавил он, несколько членов Совбеза ООН ожидают от Дании, Германии и Швеции оперативного расследования диверсии на российских магистралях.Накануне Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.По версии лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html

https://ria.ru/20230328/kitay-1861095903.html

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