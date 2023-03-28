https://ria.ru/20230328/zamechanie-1861237709.html

Саратовского вице-губернатора наказали замечанием после высказываний о СМИ

Саратовского вице-губернатора наказали замечанием после высказываний о СМИ - РИА Новости, 28.03.2023

Саратовского вице-губернатора наказали замечанием после высказываний о СМИ

Вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров по итогам служебной проверки после его высказываний в адрес СМИ... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:19

2023-03-28T14:19

2023-03-28T14:19

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САРАТОВ, 28 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров по итогам служебной проверки после его высказываний в адрес СМИ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Диана Бурлаченко. Ранее саратовское ИА "Свободные новости" сообщило, что 13 марта Пивоваров в областной думе на рабочем совещании о деятельности добровольцев в период специальной военной операции раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе, назвал "скотами" три издания, а также использовал другие ругательства. В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что в ведомство поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку из-за публичных высказываний вице-губернатора. Бурлаченко ранее заявила, что руководство области указало Пивоварову на недопустимость некорректных выражений. "Служебная проверка проводилась, по ее итогам комиссией принято решение объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания", - сказала собеседница агентства. Сам Пивоваров ранее заявил РИА Новости, что сожалеет об использовании "жестких формулировок" в публичном высказывании, пояснив, что таким образом выразил свою личную позицию к фейкам и заказным материалам в целом и не хотел обидеть представителей СМИ. Пивоваров занимает пост вице-губернатора с мая 2016 года, является членом президиума регионального политсовета партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

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