https://ria.ru/20230328/yug-1861108256.html

Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР

Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР - РИА Новости, 28.03.2023

Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР

Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении уничтожила группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи, а также две... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:08

2023-03-28T05:08

2023-03-28T05:08

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении уничтожила группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи, а также две единицы ствольной артиллерии противника в рамках контрбатарейной борьбы, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма. "На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового полка соединения Южного военного округа была уничтожена группа военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи. На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии противника", - сообщил Бигма.

https://ria.ru/20230328/rls-1861108127.html

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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия