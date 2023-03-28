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Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/yug-1861108256.html
Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР
Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР - РИА Новости, 28.03.2023
Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении уничтожила группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи, а также две... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:08
2023-03-28T05:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении уничтожила группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи, а также две единицы ствольной артиллерии противника в рамках контрбатарейной борьбы, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма. "На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового полка соединения Южного военного округа была уничтожена группа военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи. На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии противника", - сообщил Бигма.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных в ДНР

Группировка ВС России "Юг" уничтожила до десяти украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении уничтожила группу украинских военных численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи, а также две единицы ствольной артиллерии противника в рамках контрбатарейной борьбы, сообщил РИА Новости во вторник начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма.
"На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовым подразделением мотострелкового полка соединения Южного военного округа была уничтожена группа военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек с комплектом спутниковой связи. На этом же направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчетами артиллерийских подразделений соединения было уничтожено две единицы ствольной артиллерии противника", - сообщил Бигма.
Военнослужащий России в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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