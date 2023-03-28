https://ria.ru/20230328/yakutiya-1861229319.html

Суровый край и природный рай: Якутия – глазами иностранных журналистов

Суровый край и природный рай: Якутия – глазами иностранных журналистов - РИА Новости, 28.03.2023

Суровый край и природный рай: Якутия – глазами иностранных журналистов

Командировка в суровый край или путешествие в рай, где можно постичь всю красоту мира? Какой иностранные журналисты увидели Якутию, где впервые состоялась... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:13

2023-03-28T14:13

2023-03-28T14:33

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

россия

российская академия наук

юнеско

республика саха (якутия)

климат

мерзлота

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Командировка в суровый край или путешествие в рай, где можно постичь всю красоту мира? Какой иностранные журналисты увидели Якутию, где впервые состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам таяния вечной мерзлоты и вызовам глобальных изменений климата.Местом проведения конференции Якутия была выбрана неслучайно, ведь этот арктический регион России, где глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на земном шаре, расположен на вечной мерзлоте. Сегодня уже для всех очевидно, что глобальное потепление – проблема общемировая. И от арктических исследований зависит будущее планеты, поскольку Арктика является "кухней" погоды для всего мира."Якутия – прекрасное место! Огромная территория с малой заселенностью и суровыми условиями жизни, но здешние люди богаты своими духовными традициями, человечностью, близостью к природе и мудростью. Это место еще не испорчено руками человека. Тут стараются жить в гармонии с природой, а это уже редкость в нашем мире. И отсюда, из Якутии, из России идет сегодня призыв к сохранению мерзлоты, к решению проблем изменения климата, актуальных для всего земного шара. Полный абсурд, что ряд стран сейчас бойкотирует участие в диалоге, который имеет ценность для всего человечества", - сказал РИА Новости корреспондент ливанского ТВ "Аль-Маядин" Хаж Али Ахмад Атеф.Вместе с тем, по его словам, отрадно видеть, что в условиях несправедливых санкций Россия работает над проблемами изменения климата в тесном контакте с такими странами, как Казахстан, Китай и Индия.Для большего понимания того, что же представляет из себя мерзлота и чем ей угрожает потепление, журналистам устроили экскурсию на шахту Шергина, с которой, по сути, и началось изучение вечной мерзлоты еще в первой половине XIX века, когда купец Федор Шергин хотел вырыть во дворе колодец, но, не достигнув цели, продолжил работы уже как энтузиаст: в итоге нанятые им рабочие достигли глубины 116 с лишним метров, так и не преодолев слой мерзлоты. Так европейские ученые узнали масштабы промерзания земли.Еще больше информации о мерзлоте представители СМИ получили в уникальном Институте мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН – с его не имеющим аналогов резервным криохранилищем семян, в том числе и дикоросов, где используется естественный холод многолетнемерзлых пород, с собственным музеем вечной мерзлоты и подземными лабораториями, позволяющими ученым исследовать свой главный объект практически на рабочем месте.Вот где можно было своими глазами увидеть, что происходит с мерзлотой, если лед, цементирующий грунт до твердости скальных образований, тает! А происходит то, что он превращается в песок и осыпается.Он добавил, что восхищен историческим опытом жителей Якутии, которые научились жить в суровых условиях крайнего Севера и готовы к взаимопомощи и эмпатии. "Из Якутии я приехал более уверенным в том, что разум восторжествует", - поделился грек.На конференции в Якутске побывали представители СМИ из десятка стран мира. Помимо участия в деловой программе и профильных для форума экскурсий, у них была возможность познакомиться с достопримечательностями города, побывать на выставке "Сокровищница Якутии", где представлены богатства недр республики – золотые самородки, алмазы и бриллианты, редкие камнесамоцветы и эксклюзивные произведения якутских мастеров, а также в этнографическом комплексе "Усадьба Атласовых", где гости Якутии стали участниками традиционных обрядов народа саха."Удивительно, но в столь сжатые сроки нам показали многогранную культуру якутов. И мы успели снять несколько ярких сюжетов не только по теме конференции, но и об истории, традициях, культурной жизни якутского народа. Ну а вершиной путешествия стала поездка в национальный парк "Ленские столбы". Это одна из главных сакральных достопримечательностей, символ и место силы Якутии. Впечатления самые яркие и абсолютно необычайные", - рассказала корреспондент телеагентства "Хабар" (Казахстан) Дана Нуржанова.В этом с ней солидарны все: и журналисты, и ученые, и профильные специалисты, которым посчастливилось стать участниками климатической конференции в Якутске и увидеть природную жемчужину Якутии, вошедшую в список природного наследия ЮНЕСКО, - Ленские столбы.Дорога к ним ведет по замерзшей реке Лене – одной из самых протяженных в мире (4400 километров). В зимний период по ней проложен автозимник, по которому ездят не только легковушки, но и общественный транспорт, и даже большегрузный – с массой до десяти тонн. Живописнейшая дорога открывает взору мощь и белоснежные просторы зимней Лены и ее берегов с древними пещерами и наскальными рисунками.И вот – они, Ленские столбы: скальные образования протяженностью более 40 километров, чья высота в отдельных местах достигает 220 метров.С большим азартом и воодушевлением иностранные журналисты снимали стендапы для своих сюжетов на главной смотровой площадке Ленских столбов, откуда открываются невероятные виды."Это своего рода путешествие в рай, где можно постичь всю красоту мира. Вот так я чувствовал себя на вершине Ленских столбов. А, глядя на Лену, пусть и во льдах, ощущал, что она спаситель жизни для всех людей, когда-либо населявших Восточную Сибирь, потому что это и вода, и еда, и дорога. Для меня поездка в Якутию – это уникальные впечатления, как и уникальный опыт, если вспомнить, по какому поводу мы здесь – в одном из самых холодных мест на планете. Люди научились жить в холоде, управлять им, а сейчас они ищут пути того, как спасти этот холод, который, оказывается, так важен для планеты. В Якутске я многое узнал о том, чем грозит таяние вечной мерзлоты, которое может повлиять на весь мир, включая Индию. И мне бы хотелось донести свое беспокойство до соотечественников и, конечно, показать им сказочную красоту Якутии", - рассказал РИА Новости индийский журналист медиахолдинга India Today Aaj Tak Адит Кумар Сингх.Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске состоялась по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

якутск, россия, российская академия наук, юнеско, республика саха (якутия), климат, мерзлота