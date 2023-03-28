Суровый край и природный рай: Якутия – глазами иностранных журналистов

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Командировка в суровый край или путешествие в рай, где можно постичь всю красоту мира? Какой иностранные журналисты увидели Якутию, где впервые состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам таяния вечной мерзлоты и вызовам глобальных изменений климата.Местом проведения конференции Якутия была выбрана неслучайно, ведь этот арктический регион России, где глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на земном шаре, расположен на вечной мерзлоте. Сегодня уже для всех очевидно, что глобальное потепление – проблема общемировая. И от арктических исследований зависит будущее планеты, поскольку Арктика является "кухней" погоды для всего мира."Якутия – прекрасное место! Огромная территория с малой заселенностью и суровыми условиями жизни, но здешние люди богаты своими духовными традициями, человечностью, близостью к природе и мудростью. Это место еще не испорчено руками человека. Тут стараются жить в гармонии с природой, а это уже редкость в нашем мире. И отсюда, из Якутии, из России идет сегодня призыв к сохранению мерзлоты, к решению проблем изменения климата, актуальных для всего земного шара. Полный абсурд, что ряд стран сейчас бойкотирует участие в диалоге, который имеет ценность для всего человечества", - сказал РИА Новости корреспондент ливанского ТВ "Аль-Маядин" Хаж Али Ахмад Атеф.Вместе с тем, по его словам, отрадно видеть, что в условиях несправедливых санкций Россия работает над проблемами изменения климата в тесном контакте с такими странами, как Казахстан, Китай и Индия.Для большего понимания того, что же представляет из себя мерзлота и чем ей угрожает потепление, журналистам устроили экскурсию на шахту Шергина, с которой, по сути, и началось изучение вечной мерзлоты еще в первой половине XIX века, когда купец Федор Шергин хотел вырыть во дворе колодец, но, не достигнув цели, продолжил работы уже как энтузиаст: в итоге нанятые им рабочие достигли глубины 116 с лишним метров, так и не преодолев слой мерзлоты. Так европейские ученые узнали масштабы промерзания земли.Еще больше информации о мерзлоте представители СМИ получили в уникальном Институте мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН – с его не имеющим аналогов резервным криохранилищем семян, в том числе и дикоросов, где используется естественный холод многолетнемерзлых пород, с собственным музеем вечной мерзлоты и подземными лабораториями, позволяющими ученым исследовать свой главный объект практически на рабочем месте.Вот где можно было своими глазами увидеть, что происходит с мерзлотой, если лед, цементирующий грунт до твердости скальных образований, тает! А происходит то, что он превращается в песок и осыпается.Он добавил, что восхищен историческим опытом жителей Якутии, которые научились жить в суровых условиях крайнего Севера и готовы к взаимопомощи и эмпатии. "Из Якутии я приехал более уверенным в том, что разум восторжествует", - поделился грек.На конференции в Якутске побывали представители СМИ из десятка стран мира. Помимо участия в деловой программе и профильных для форума экскурсий, у них была возможность познакомиться с достопримечательностями города, побывать на выставке "Сокровищница Якутии", где представлены богатства недр республики – золотые самородки, алмазы и бриллианты, редкие камнесамоцветы и эксклюзивные произведения якутских мастеров, а также в этнографическом комплексе "Усадьба Атласовых", где гости Якутии стали участниками традиционных обрядов народа саха."Удивительно, но в столь сжатые сроки нам показали многогранную культуру якутов. И мы успели снять несколько ярких сюжетов не только по теме конференции, но и об истории, традициях, культурной жизни якутского народа. Ну а вершиной путешествия стала поездка в национальный парк "Ленские столбы". Это одна из главных сакральных достопримечательностей, символ и место силы Якутии. Впечатления самые яркие и абсолютно необычайные", - рассказала корреспондент телеагентства "Хабар" (Казахстан) Дана Нуржанова.В этом с ней солидарны все: и журналисты, и ученые, и профильные специалисты, которым посчастливилось стать участниками климатической конференции в Якутске и увидеть природную жемчужину Якутии, вошедшую в список природного наследия ЮНЕСКО, - Ленские столбы.Дорога к ним ведет по замерзшей реке Лене – одной из самых протяженных в мире (4400 километров). В зимний период по ней проложен автозимник, по которому ездят не только легковушки, но и общественный транспорт, и даже большегрузный – с массой до десяти тонн. Живописнейшая дорога открывает взору мощь и белоснежные просторы зимней Лены и ее берегов с древними пещерами и наскальными рисунками.И вот – они, Ленские столбы: скальные образования протяженностью более 40 километров, чья высота в отдельных местах достигает 220 метров.С большим азартом и воодушевлением иностранные журналисты снимали стендапы для своих сюжетов на главной смотровой площадке Ленских столбов, откуда открываются невероятные виды."Это своего рода путешествие в рай, где можно постичь всю красоту мира. Вот так я чувствовал себя на вершине Ленских столбов. А, глядя на Лену, пусть и во льдах, ощущал, что она спаситель жизни для всех людей, когда-либо населявших Восточную Сибирь, потому что это и вода, и еда, и дорога. Для меня поездка в Якутию – это уникальные впечатления, как и уникальный опыт, если вспомнить, по какому поводу мы здесь – в одном из самых холодных мест на планете. Люди научились жить в холоде, управлять им, а сейчас они ищут пути того, как спасти этот холод, который, оказывается, так важен для планеты. В Якутске я многое узнал о том, чем грозит таяние вечной мерзлоты, которое может повлиять на весь мир, включая Индию. И мне бы хотелось донести свое беспокойство до соотечественников и, конечно, показать им сказочную красоту Якутии", - рассказал РИА Новости индийский журналист медиахолдинга India Today Aaj Tak Адит Кумар Сингх.Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске состоялась по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.
Журналисты – гости Якутии и местные туристы на вершине Ленских столбов
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Командировка в суровый край или путешествие в рай, где можно постичь всю красоту мира? Какой иностранные журналисты увидели Якутию, где впервые состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам таяния вечной мерзлоты и вызовам глобальных изменений климата.
Местом проведения конференции Якутия была выбрана неслучайно, ведь этот арктический регион России, где глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на земном шаре, расположен на вечной мерзлоте. Сегодня уже для всех очевидно, что глобальное потепление – проблема общемировая. И от арктических исследований зависит будущее планеты, поскольку Арктика является "кухней" погоды для всего мира.
Вид с вершины Национального природного парка "Ленские столбы" в Якутии
"Якутия – прекрасное место! Огромная территория с малой заселенностью и суровыми условиями жизни, но здешние люди богаты своими духовными традициями, человечностью, близостью к природе и мудростью. Это место еще не испорчено руками человека. Тут стараются жить в гармонии с природой, а это уже редкость в нашем мире. И отсюда, из Якутии, из России идет сегодня призыв к сохранению мерзлоты, к решению проблем изменения климата, актуальных для всего земного шара. Полный абсурд, что ряд стран сейчас бойкотирует участие в диалоге, который имеет ценность для всего человечества", - сказал РИА Новости корреспондент ливанского ТВ "Аль-Маядин" Хаж Али Ахмад Атеф.
Вместе с тем, по его словам, отрадно видеть, что в условиях несправедливых санкций Россия работает над проблемами изменения климата в тесном контакте с такими странами, как Казахстан, Китай и Индия.
Ледовая инсталляция у подножия национального парка "Ленские столбы" с символами Международных спортивных игр "Дети Азии"
Для большего понимания того, что же представляет из себя мерзлота и чем ей угрожает потепление, журналистам устроили экскурсию на шахту Шергина, с которой, по сути, и началось изучение вечной мерзлоты еще в первой половине XIX века, когда купец Федор Шергин хотел вырыть во дворе колодец, но, не достигнув цели, продолжил работы уже как энтузиаст: в итоге нанятые им рабочие достигли глубины 116 с лишним метров, так и не преодолев слой мерзлоты. Так европейские ученые узнали масштабы промерзания земли.
Шахта Шергина в Якутске, вырытая в первой половине XIX века до глубины 116,6 метра в вечной мерзлоте
Еще больше информации о мерзлоте представители СМИ получили в уникальном Институте мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН – с его не имеющим аналогов резервным криохранилищем семян, в том числе и дикоросов, где используется естественный холод многолетнемерзлых пород, с собственным музеем вечной мерзлоты и подземными лабораториями, позволяющими ученым исследовать свой главный объект практически на рабочем месте.
Вот где можно было своими глазами увидеть, что происходит с мерзлотой, если лед, цементирующий грунт до твердости скальных образований, тает! А происходит то, что он превращается в песок и осыпается.
«
"Я уже седьмой раз приезжаю в Якутию и знаю многое о народе саха, о его колоритных традициях и великолепном гостеприимстве, но в этот раз меня реально удивило то, что Якутия является эпицентром мирового значения в изучении вечной мерзлоты, что ее институты и ученые уже не один век делают работу, которая значима для всей планеты. А сейчас речь идет не только о вопросах экологии, но и о сохранении жизни на земле. Я поражен их подвижничеством и обширными контактами с мировым научным сообществом, несмотря на безумие западных правительств, которые вмешивают политику даже в вопросы экологической безопасности нашего хрупкого мира", - сказал РИА Новости журналист греческой телекомпании "Опен ТВ" Афанасиос Циолиас.
Он добавил, что восхищен историческим опытом жителей Якутии, которые научились жить в суровых условиях крайнего Севера и готовы к взаимопомощи и эмпатии. "Из Якутии я приехал более уверенным в том, что разум восторжествует", - поделился грек.
Греческий журналист Афанасиос Циолиас с якутскими туристками из села Ытык Кюель Таттинского улуса на вершине Ленских столбов
На конференции в Якутске побывали представители СМИ из десятка стран мира. Помимо участия в деловой программе и профильных для форума экскурсий, у них была возможность познакомиться с достопримечательностями города, побывать на выставке "Сокровищница Якутии", где представлены богатства недр республики – золотые самородки, алмазы и бриллианты, редкие камнесамоцветы и эксклюзивные произведения якутских мастеров, а также в этнографическом комплексе "Усадьба Атласовых", где гости Якутии стали участниками традиционных обрядов народа саха.
Иностранные журналисты проходят обряд очищения в усадьбе Атласовых в Якутске
"Удивительно, но в столь сжатые сроки нам показали многогранную культуру якутов. И мы успели снять несколько ярких сюжетов не только по теме конференции, но и об истории, традициях, культурной жизни якутского народа. Ну а вершиной путешествия стала поездка в национальный парк "Ленские столбы". Это одна из главных сакральных достопримечательностей, символ и место силы Якутии. Впечатления самые яркие и абсолютно необычайные", - рассказала корреспондент телеагентства "Хабар" (Казахстан) Дана Нуржанова.
Древний обряд благословения духов "Алгыс" у подножия Ленских столбов в национальном природном парке "Ленские столбы" в Якутии
В этом с ней солидарны все: и журналисты, и ученые, и профильные специалисты, которым посчастливилось стать участниками климатической конференции в Якутске и увидеть природную жемчужину Якутии, вошедшую в список природного наследия ЮНЕСКО, - Ленские столбы.
Дорога к ним ведет по замерзшей реке Лене – одной из самых протяженных в мире (4400 километров). В зимний период по ней проложен автозимник, по которому ездят не только легковушки, но и общественный транспорт, и даже большегрузный – с массой до десяти тонн. Живописнейшая дорога открывает взору мощь и белоснежные просторы зимней Лены и ее берегов с древними пещерами и наскальными рисунками.
И вот – они, Ленские столбы: скальные образования протяженностью более 40 километров, чья высота в отдельных местах достигает 220 метров.
«
"Я думаю, у Якутии большое будущее в плане туризма. Здесь можно снимать голливудские фильмы, что-то вроде "Игры престолов" - природа невероятная! Ее можно продвигать и в кинематографическом ключе, чтобы всем захотелось увидеть это своими глазами. Я даже не представляю, как здесь будет летом – с синью воды, зеленью леса, яркостью скал, когда попасть сюда можно будет только на корабле. Думаю, это вообще неописуемо и еще более загадочно. К тому же теперь я знаю, что в этом суровом краю живут не строгие хмурые люди, чего можно было ожидать, а на удивление добрые, улыбчивые и гостеприимные", - поделилась впечатлениями журналистка из Монголии Кугершин Хуанган.
С большим азартом и воодушевлением иностранные журналисты снимали стендапы для своих сюжетов на главной смотровой площадке Ленских столбов, откуда открываются невероятные виды.
"Это своего рода путешествие в рай, где можно постичь всю красоту мира. Вот так я чувствовал себя на вершине Ленских столбов. А, глядя на Лену, пусть и во льдах, ощущал, что она спаситель жизни для всех людей, когда-либо населявших Восточную Сибирь, потому что это и вода, и еда, и дорога. Для меня поездка в Якутию – это уникальные впечатления, как и уникальный опыт, если вспомнить, по какому поводу мы здесь – в одном из самых холодных мест на планете. Люди научились жить в холоде, управлять им, а сейчас они ищут пути того, как спасти этот холод, который, оказывается, так важен для планеты. В Якутске я многое узнал о том, чем грозит таяние вечной мерзлоты, которое может повлиять на весь мир, включая Индию. И мне бы хотелось донести свое беспокойство до соотечественников и, конечно, показать им сказочную красоту Якутии", - рассказал РИА Новости индийский журналист медиахолдинга India Today Aaj Tak Адит Кумар Сингх.
Журналисты пресс-тура в Якутию с гидом Сергеем Николаевым. Счастливые покорители Ленских столбов
Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске состоялась по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.
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