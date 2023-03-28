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В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух - РИА Новости, 28.03.2023
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Липецкая область
 
13:07 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vybrosy-1861214212.html
В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух
В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух - РИА Новости, 28.03.2023
В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области в 2022 году составили около 300 тысяч тонн, что почти на 22 тысячи РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:07
2023-03-28T13:07
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области в 2022 году составили около 300 тысяч тонн, что почти на 22 тысячи тонн меньше, чем годом ранее, сообщил губернатор Игорь Артамонов со ссылкой на данные Росприроднадзора.Он отметил, что количество вредных выбросов сокращается уже не первый год. Так, в прошлом году этот показатель достигал почти 262 тысяч тонн, что почти на 10 тысяч тонн меньше, чем в 2021 году. Значительно уменьшилось количество выбросов с содержанием оксида азота и оксида углерода.По словам главы региона, улучшение экологической обстановки – это результат выполнения мероприятий комплексного плана, который включает в себя снижение эмиссии, замену оборудования на более эффективное и экологичное, оптимизацию режимов работы на крупнейших предприятиях Липецка – ПАО "НЛМК", ПАО "КВАДРА", АО "Липецкцемент".Кроме этого, Артамонов отметил, что снижению вредных выбросов в атмосферу способствует федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", благодаря которому в этом году региональные власти планируют запустить еще 46 единиц экологичного общественного транспорта и продолжить модернизацию промышленных производств.
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липецкая область, липецк, игорь артамонов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух

© Фото : официальный сайт правительства Липецкой областиВ Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух
В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : официальный сайт правительства Липецкой области
В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух
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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области в 2022 году составили около 300 тысяч тонн, что почти на 22 тысячи тонн меньше, чем годом ранее, сообщил губернатор Игорь Артамонов со ссылкой на данные Росприроднадзора.
Он отметил, что количество вредных выбросов сокращается уже не первый год. Так, в прошлом году этот показатель достигал почти 262 тысяч тонн, что почти на 10 тысяч тонн меньше, чем в 2021 году. Значительно уменьшилось количество выбросов с содержанием оксида азота и оксида углерода.
По словам главы региона, улучшение экологической обстановки – это результат выполнения мероприятий комплексного плана, который включает в себя снижение эмиссии, замену оборудования на более эффективное и экологичное, оптимизацию режимов работы на крупнейших предприятиях Липецка – ПАО "НЛМК", ПАО "КВАДРА", АО "Липецкцемент".
Кроме этого, Артамонов отметил, что снижению вредных выбросов в атмосферу способствует федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", благодаря которому в этом году региональные власти планируют запустить еще 46 единиц экологичного общественного транспорта и продолжить модернизацию промышленных производств.
«
"В Липецкой области ведется планомерная работа по улучшению экологической ситуации. У нас созданы хорошие стартовые площадки, накоплен большой опыт. Регион готов стать надежным партнером в реализации различных пилотных проектов экологической направленности", – подчеркнул Артамонов.
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24 марта, 14:57
 
Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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