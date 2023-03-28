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В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух

В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух - РИА Новости, 28.03.2023

В Липецкой области снизился объем вредных выбросов в воздух

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области в 2022 году составили около 300 тысяч тонн, что почти на 22 тысячи РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:07

2023-03-28T13:07

2023-03-28T13:07

липецкая область

липецкая область

липецк

игорь артамонов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области в 2022 году составили около 300 тысяч тонн, что почти на 22 тысячи тонн меньше, чем годом ранее, сообщил губернатор Игорь Артамонов со ссылкой на данные Росприроднадзора.Он отметил, что количество вредных выбросов сокращается уже не первый год. Так, в прошлом году этот показатель достигал почти 262 тысяч тонн, что почти на 10 тысяч тонн меньше, чем в 2021 году. Значительно уменьшилось количество выбросов с содержанием оксида азота и оксида углерода.По словам главы региона, улучшение экологической обстановки – это результат выполнения мероприятий комплексного плана, который включает в себя снижение эмиссии, замену оборудования на более эффективное и экологичное, оптимизацию режимов работы на крупнейших предприятиях Липецка – ПАО "НЛМК", ПАО "КВАДРА", АО "Липецкцемент".Кроме этого, Артамонов отметил, что снижению вредных выбросов в атмосферу способствует федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", благодаря которому в этом году региональные власти планируют запустить еще 46 единиц экологичного общественного транспорта и продолжить модернизацию промышленных производств.

https://ria.ru/20230324/opoveschenie-1860401286.html

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Алёна Пава

липецкая область, липецк, игорь артамонов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)