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Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023
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12:33 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vstrecha-1861199652.html
Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области
Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023
Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и выслушает его доклад, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:33
2023-03-28T12:33
политика
самарская область
россия
дмитрий азаров
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и выслушает его доклад, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Среди других посетителей, у него будет доклад главы Самарской области Дмитрия Азарова. Это будет в открытой части, все остальное носит такой сугубо служебный характер рабочий, не публичный", - сказал Песков журналистам.
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политика, самарская область, россия, дмитрий азаров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области

Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и выслушает его доклад, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Среди других посетителей, у него будет доклад главы Самарской области Дмитрия Азарова. Это будет в открытой части, все остальное носит такой сугубо служебный характер рабочий, не публичный", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаСамарская областьРоссияДмитрий АзаровДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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