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Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области

Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023

Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и выслушает его доклад, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:33

2023-03-28T12:33

2023-03-28T12:33

политика

самарская область

россия

дмитрий азаров

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и выслушает его доклад, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Среди других посетителей, у него будет доклад главы Самарской области Дмитрия Азарова. Это будет в открытой части, все остальное носит такой сугубо служебный характер рабочий, не публичный", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230306/taksi-1856238213.html

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политика, самарская область, россия, дмитрий азаров, дмитрий песков, владимир путин