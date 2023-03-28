https://ria.ru/20230328/vizit-1861374037.html

Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется

Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется - РИА Новости, 28.03.2023

Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется

Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:37

2023-03-28T20:37

2023-03-28T20:37

в мире

вашингтон (штат)

израиль

сша

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон. Ранее сегодня газета New York Times сообщила о том, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон может состояться в ближайшие месяцы. "Поездка премьера Нетаньяху в Вашингтон не планируется, но в соответствии с давней традицией визитов руководства Израиля в Вашингтон, премьер-министр Нетаньяху, вероятно, приедет в какой-то момент, но сейчас ничего не запланировано", - сказала представитель администрации США. На протяжении последних 12 недель в Израиле проходят массовые демонстрации против реформы судебной системы, которая предполагает принятие правительством пакета законов, значительно ограничивающих полномочия Верховного суда и дающее кабмину контроль над назначением судей. На фоне протестов премьер-министр Нетаньяху заявил, что готов отложить реформу и что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента. Вашингтон приветствовал это решение, призвав стороны к компромиссу.

https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

вашингтон (штат)

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сша

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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле