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Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется - РИА Новости, 28.03.2023
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20:37 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vizit-1861374037.html
Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется
Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется - РИА Новости, 28.03.2023
Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется
Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:37
2023-03-28T20:37
в мире
вашингтон (штат)
израиль
сша
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон. Ранее сегодня газета New York Times сообщила о том, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон может состояться в ближайшие месяцы. "Поездка премьера Нетаньяху в Вашингтон не планируется, но в соответствии с давней традицией визитов руководства Израиля в Вашингтон, премьер-министр Нетаньяху, вероятно, приедет в какой-то момент, но сейчас ничего не запланировано", - сказала представитель администрации США. На протяжении последних 12 недель в Израиле проходят массовые демонстрации против реформы судебной системы, которая предполагает принятие правительством пакета законов, значительно ограничивающих полномочия Верховного суда и дающее кабмину контроль над назначением судей. На фоне протестов премьер-министр Нетаньяху заявил, что готов отложить реформу и что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента. Вашингтон приветствовал это решение, призвав стороны к компромиссу.
https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html
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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Вашингтон (штат), Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется

Представитель Белого дома Дэлтон: визит премьера Израиля Нетаньяху в США не планируется

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон.
Ранее сегодня газета New York Times сообщила о том, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон может состояться в ближайшие месяцы.
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"Поездка премьера Нетаньяху в Вашингтон не планируется, но в соответствии с давней традицией визитов руководства Израиля в Вашингтон, премьер-министр Нетаньяху, вероятно, приедет в какой-то момент, но сейчас ничего не запланировано", - сказала представитель администрации США.
На протяжении последних 12 недель в Израиле проходят массовые демонстрации против реформы судебной системы, которая предполагает принятие правительством пакета законов, значительно ограничивающих полномочия Верховного суда и дающее кабмину контроль над назначением судей.
На фоне протестов премьер-министр Нетаньяху заявил, что готов отложить реформу и что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента.
Вашингтон приветствовал это решение, призвав стороны к компромиссу.
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В миреВашингтон (штат)ИзраильСШАБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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