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Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется
Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется - РИА Новости, 28.03.2023
Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется
Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:37
2023-03-28T20:37
2023-03-28T20:37
в мире
вашингтон (штат)
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сша
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон. Ранее сегодня газета New York Times сообщила о том, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон может состояться в ближайшие месяцы. "Поездка премьера Нетаньяху в Вашингтон не планируется, но в соответствии с давней традицией визитов руководства Израиля в Вашингтон, премьер-министр Нетаньяху, вероятно, приедет в какой-то момент, но сейчас ничего не запланировано", - сказала представитель администрации США. На протяжении последних 12 недель в Израиле проходят массовые демонстрации против реформы судебной системы, которая предполагает принятие правительством пакета законов, значительно ограничивающих полномочия Верховного суда и дающее кабмину контроль над назначением судей. На фоне протестов премьер-министр Нетаньяху заявил, что готов отложить реформу и что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента. Вашингтон приветствовал это решение, призвав стороны к компромиссу.
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в мире, вашингтон (штат), израиль, сша, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Вашингтон (штат), Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
Белый дом заявил, что визит Нетаньяху в США пока не планируется
Представитель Белого дома Дэлтон: визит премьера Израиля Нетаньяху в США не планируется
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Визит в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не планируется, сообщила журналистам во вторник представитель Белого дома Оливия Дэлтон.
Ранее сегодня газета New York Times сообщила о том, что визит премьер-министра Израиля в Вашингтон может состояться в ближайшие месяцы.
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"Поездка премьера Нетаньяху в Вашингтон не планируется, но в соответствии с давней традицией визитов руководства Израиля в Вашингтон, премьер-министр Нетаньяху, вероятно, приедет в какой-то момент, но сейчас ничего не запланировано", - сказала представитель администрации США
.
На протяжении последних 12 недель в Израиле проходят массовые демонстрации против реформы судебной системы, которая предполагает принятие правительством пакета законов, значительно ограничивающих полномочия Верховного суда и дающее кабмину контроль над назначением судей.
На фоне протестов премьер-министр Нетаньяху заявил, что готов отложить реформу и что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента.
Вашингтон приветствовал это решение, призвав стороны к компромиссу.
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