https://ria.ru/20230328/vizit-1861153948.html
МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву
МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 28.03.2023
МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву
Визит Владимира Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, сообщил в эфире радиостанции Wnet замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, добавив, что... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:47
2023-03-28T10:47
2023-03-28T10:48
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, сообщил в эфире радиостанции Wnet замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, добавив, что поездку будут готовить тайно, однако призвал "не спешить". "Я думаю, что это (визит Зеленского) произойдет в ближайшее время, но давайте не будем спешить", - сказал Яблоньский. Он отметил, что подготовка визита будет проходить в тайне. "Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит... В случае... Зеленского такого заявления не будет, по соображениям безопасности", - ответил замминистра. Он подчеркнул, что в настоящее время идет очень интенсивная дискуссия о будущем Украины и ее восстановлении после окончания конфликта. "Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, который иногда называют "планом Маршалла" для Украины", - сказал Яблоньский. При этом он подчеркнул, что польский бизнес готов к участию в восстановлении Украины. "Встречи проводятся регулярно; уже несколько сотен компаний подали заявку на совместной платформе, которую мы создали, и в рамках которой происходит обмен информацией", - сказал замминистра, добавив, что продолжается работа над польско-украинским соглашением, которое "создаст двусторонние привилегии..., чтобы польские компании и граждане имели привилегии на Украине".
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html
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в мире, украина, варшава, владимир зеленский, мид польши, польша
В мире, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, МИД Польши, Польша
МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву
Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил, что Зеленский может вскоре посетить Варшаву
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости.
Визит Владимира Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, сообщил в эфире радиостанции Wnet
замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, добавив, что поездку будут готовить тайно, однако призвал "не спешить".
"Я думаю, что это (визит Зеленского) произойдет в ближайшее время, но давайте не будем спешить", - сказал Яблоньский.
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Он отметил, что подготовка визита будет проходить в тайне. "Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит... В случае... Зеленского такого заявления не будет, по соображениям безопасности", - ответил замминистра.
Он подчеркнул, что в настоящее время идет очень интенсивная дискуссия о будущем Украины
и ее восстановлении после окончания конфликта. "Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, который иногда называют "планом Маршалла" для Украины", - сказал Яблоньский.
При этом он подчеркнул, что польский бизнес готов к участию в восстановлении Украины. "Встречи проводятся регулярно; уже несколько сотен компаний подали заявку на совместной платформе, которую мы создали, и в рамках которой происходит обмен информацией", - сказал замминистра, добавив, что продолжается работа над польско-украинским соглашением, которое "создаст двусторонние привилегии..., чтобы польские компании и граждане имели привилегии на Украине".
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