https://ria.ru/20230328/vizit-1861153948.html

МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву

МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 28.03.2023

МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву

Визит Владимира Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, сообщил в эфире радиостанции Wnet замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, добавив, что... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:47

2023-03-28T10:47

2023-03-28T10:48

в мире

украина

варшава

владимир зеленский

мид польши

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847319863_0:0:2297:1292_1920x0_80_0_0_171269860d6129335f071a09f6f7e236.jpg

ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, сообщил в эфире радиостанции Wnet замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, добавив, что поездку будут готовить тайно, однако призвал "не спешить". "Я думаю, что это (визит Зеленского) произойдет в ближайшее время, но давайте не будем спешить", - сказал Яблоньский. Он отметил, что подготовка визита будет проходить в тайне. "Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит... В случае... Зеленского такого заявления не будет, по соображениям безопасности", - ответил замминистра. Он подчеркнул, что в настоящее время идет очень интенсивная дискуссия о будущем Украины и ее восстановлении после окончания конфликта. "Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, который иногда называют "планом Маршалла" для Украины", - сказал Яблоньский. При этом он подчеркнул, что польский бизнес готов к участию в восстановлении Украины. "Встречи проводятся регулярно; уже несколько сотен компаний подали заявку на совместной платформе, которую мы создали, и в рамках которой происходит обмен информацией", - сказал замминистра, добавив, что продолжается работа над польско-украинским соглашением, которое "создаст двусторонние привилегии..., чтобы польские компании и граждане имели привилегии на Украине".

https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html

https://ria.ru/20230326/ukraina-1860761972.html

украина

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, варшава, владимир зеленский, мид польши, польша