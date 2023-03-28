https://ria.ru/20230328/vitas-1861202470.html

Полиция прекратила уголовное дело в отношении Витаса

Полиция прекратила уголовное дело в отношении Витаса - РИА Новости, 28.03.2023

Полиция прекратила уголовное дело в отношении Витаса

Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное в отношении певца Витаса, за примирением сторон, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:31

шоубиз

витас

сергей жорин

происшествия

россия

барвиха

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное в отношении певца Витаса, за примирением сторон, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин. В прошлом году в отношении Витаса возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Причиной послужил конфликт между певцом и чиновником Минтруда Султаном Джандиговым в караоке-клубе. В результате ссоры Витас прыснул мужчине в лицо перцовым баллончиком. У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз. По словам адвоката, артист заступился за свою супругу, когда Джандигов настойчиво попросил ее спеть. Витас уже имел проблемы с законом. В 2018 году артист получил семь суток административного ареста за стрельбу возле своего дома в Барвихе. В 2013-м Останкинский суд Москвы приговорил музыканта к штрафу в 100 тысяч рублей за то, что он за рулем внедорожника сбил девушку на велосипеде, а после устроил перепалку со свидетелями и полицейским.

https://ria.ru/20221028/vitas-1827465172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

витас, сергей жорин, происшествия, россия, барвиха, москва