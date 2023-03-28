https://ria.ru/20230328/vitas-1861202470.html
Полиция прекратила уголовное дело в отношении Витаса
Полиция прекратила уголовное дело в отношении Витаса - РИА Новости, 28.03.2023
Полиция прекратила уголовное дело в отношении Витаса
Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное в отношении певца Витаса, за примирением сторон, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:31
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное в отношении певца Витаса, за примирением сторон, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин. В прошлом году в отношении Витаса возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Причиной послужил конфликт между певцом и чиновником Минтруда Султаном Джандиговым в караоке-клубе. В результате ссоры Витас прыснул мужчине в лицо перцовым баллончиком. У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз. По словам адвоката, артист заступился за свою супругу, когда Джандигов настойчиво попросил ее спеть. Витас уже имел проблемы с законом. В 2018 году артист получил семь суток административного ареста за стрельбу возле своего дома в Барвихе. В 2013-м Останкинский суд Москвы приговорил музыканта к штрафу в 100 тысяч рублей за то, что он за рулем внедорожника сбил девушку на велосипеде, а после устроил перепалку со свидетелями и полицейским.
https://ria.ru/20221028/vitas-1827465172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витас, сергей жорин, происшествия, россия, барвиха, москва
Шоубиз, Витас, Сергей Жорин, Происшествия, Россия, Барвиха, Москва
Полиция прекратила уголовное дело в отношении Витаса
Полиция прекратила уголовное дело в отношении певца Витаса из-за конфликта в караоке
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело, возбужденное в отношении певца Витаса, за примирением сторон, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.
«
"Стороны примирились, пожали друг другу руки, взаимных претензий не имеют, уголовное дело прекращено", – рассказал собеседник агентства.
В прошлом году в отношении Витаса возбудили уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Причиной послужил
конфликт между певцом и чиновником Минтруда Султаном Джандиговым в караоке-клубе. В результате ссоры Витас прыснул мужчине в лицо перцовым баллончиком. У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз.
По словам адвоката, артист заступился за свою супругу, когда Джандигов настойчиво попросил ее спеть.
Витас уже имел проблемы с законом. В 2018 году артист получил семь суток административного ареста за стрельбу возле своего дома в Барвихе. В 2013-м Останкинский суд Москвы приговорил музыканта к штрафу в 100 тысяч рублей за то, что он за рулем внедорожника сбил девушку на велосипеде, а после устроил перепалку со свидетелями и полицейским.
"Ссора стала разрастаться": Витас раскрыл причину конфликта с чиновником