https://ria.ru/20230328/vich-1861250455.html

Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области

Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023

Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области

Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:32

2023-03-28T14:32

2023-03-28T14:32

общество

россия

владимир путин

дмитрий азаров

самарская область

вич

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе. Во время встречи Азаров доложил Путину о ходе модернизации системы здравоохранения в регионе. К примеру, в 2023 году областные власти планируют ввести детскую инфекционную больницу, построить 25 новых ФАПов. "Ваши специалисты должны обратить внимание, конечно, и на борьбу с ВИЧ-инфекцией", - отметил Путин. В ходе беседы губернатор также отчитался о реализации программ капитального строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры, строительстве очистных сооружений. "В ЖКХ, конечно, очень много проблем", - обратил внимание Путин. При этом глава государства заметил, что в Самарской области "стройка хорошо идет". Азаров подтвердил, что в 2022 году в регионе было введено почти 1900 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом региону удалось удержать показатели 2021 года и превысить плановые.

https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, вич