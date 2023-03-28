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Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023
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14:32 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vich-1861250455.html
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:32
общество
россия
владимир путин
дмитрий азаров
самарская область
вич
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе. Во время встречи Азаров доложил Путину о ходе модернизации системы здравоохранения в регионе. К примеру, в 2023 году областные власти планируют ввести детскую инфекционную больницу, построить 25 новых ФАПов. "Ваши специалисты должны обратить внимание, конечно, и на борьбу с ВИЧ-инфекцией", - отметил Путин. В ходе беседы губернатор также отчитался о реализации программ капитального строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры, строительстве очистных сооружений. "В ЖКХ, конечно, очень много проблем", - обратил внимание Путин. При этом глава государства заметил, что в Самарской области "стройка хорошо идет". Азаров подтвердил, что в 2022 году в регионе было введено почти 1900 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом региону удалось удержать показатели 2021 года и превысить плановые.
https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html
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общество, россия, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, вич
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Самарская область, ВИЧ
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области

Путин на встрече с Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе.
Во время встречи Азаров доложил Путину о ходе модернизации системы здравоохранения в регионе. К примеру, в 2023 году областные власти планируют ввести детскую инфекционную больницу, построить 25 новых ФАПов. "Ваши специалисты должны обратить внимание, конечно, и на борьбу с ВИЧ-инфекцией", - отметил Путин.
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В ходе беседы губернатор также отчитался о реализации программ капитального строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры, строительстве очистных сооружений. "В ЖКХ, конечно, очень много проблем", - обратил внимание Путин.
При этом глава государства заметил, что в Самарской области "стройка хорошо идет". Азаров подтвердил, что в 2022 году в регионе было введено почти 1900 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом региону удалось удержать показатели 2021 года и превысить плановые.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий АзаровСамарская областьВИЧ
 
 
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