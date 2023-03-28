https://ria.ru/20230328/vich-1861250455.html
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области - РИА Новости, 28.03.2023
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:32
общество
россия
владимир путин
дмитрий азаров
самарская область
вич
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе. Во время встречи Азаров доложил Путину о ходе модернизации системы здравоохранения в регионе. К примеру, в 2023 году областные власти планируют ввести детскую инфекционную больницу, построить 25 новых ФАПов. "Ваши специалисты должны обратить внимание, конечно, и на борьбу с ВИЧ-инфекцией", - отметил Путин. В ходе беседы губернатор также отчитался о реализации программ капитального строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры, строительстве очистных сооружений. "В ЖКХ, конечно, очень много проблем", - обратил внимание Путин. При этом глава государства заметил, что в Самарской области "стройка хорошо идет". Азаров подтвердил, что в 2022 году в регионе было введено почти 1900 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом региону удалось удержать показатели 2021 года и превысить плановые.
https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html
https://ria.ru/20230322/tuberkulez-1859657400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, вич
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Самарская область, ВИЧ
Путин поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области
Путин на встрече с Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ в Самарской области
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым поручил обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе.
Во время встречи Азаров доложил Путину о ходе модернизации системы здравоохранения в регионе. К примеру, в 2023 году областные власти планируют ввести детскую инфекционную больницу, построить 25 новых ФАПов. "Ваши специалисты должны обратить внимание, конечно, и на борьбу с ВИЧ-инфекцией", - отметил Путин.
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В ходе беседы губернатор также отчитался о реализации программ капитального строительства, реконструкции, модернизации инфраструктуры, строительстве очистных сооружений. "В ЖКХ, конечно, очень много проблем", - обратил внимание Путин.
При этом глава государства заметил, что в Самарской области
"стройка хорошо идет". Азаров подтвердил, что в 2022 году в регионе было введено почти 1900 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом региону удалось удержать показатели 2021 года и превысить плановые.
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