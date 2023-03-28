https://ria.ru/20230328/veruyuschie-1861316991.html

Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ

Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ - РИА Новости, 28.03.2023

Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ

Епископ Зворницко-Тузланский Сербской православной церкви (СПЦ) Фотий призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша защитить права духовенства и верующих РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:26

2023-03-28T17:26

2023-03-28T17:26

религия

антониу гутерриш

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

оон

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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Епископ Зворницко-Тузланский Сербской православной церкви (СПЦ) Фотий призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша защитить права духовенства и верующих УПЦ, сообщила епархия. "Его преосвященство епископ Зворницко-Тузланский господин Фотий обратился письмом к господину Антониу Гуттеришу, генеральному секретарю ООН, в котором призывает к защите духовенства, монашества и прихожан Украинской православной церкви и их святынь, их прав человека, религиозных и имущественных прав", - кратко сообщила епархия. Ранее с подобными призывами к властям Австралии и Хорватии подействовать на Киев обратились епископы СПЦ Австралийско-Новозеландский Силуан и Горнекарловацкий Герасим.

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

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антониу гутерриш, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон