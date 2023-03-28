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Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
17:26 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/veruyuschie-1861316991.html
Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ
Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ - РИА Новости, 28.03.2023
Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ
Епископ Зворницко-Тузланский Сербской православной церкви (СПЦ) Фотий призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша защитить права духовенства и верующих РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:26
2023-03-28T17:26
религия
антониу гутерриш
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
оон
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Епископ Зворницко-Тузланский Сербской православной церкви (СПЦ) Фотий призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша защитить права духовенства и верующих УПЦ, сообщила епархия. "Его преосвященство епископ Зворницко-Тузланский господин Фотий обратился письмом к господину Антониу Гуттеришу, генеральному секретарю ООН, в котором призывает к защите духовенства, монашества и прихожан Украинской православной церкви и их святынь, их прав человека, религиозных и имущественных прав", - кратко сообщила епархия. Ранее с подобными призывами к властям Австралии и Хорватии подействовать на Киев обратились епископы СПЦ Австралийско-Новозеландский Силуан и Горнекарловацкий Герасим.
https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html
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антониу гутерриш, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон
Религия, Антониу Гутерриш, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ООН
Сербский епископ призвал генсека ООН защитить права верующих УПЦ

Сербский епископ Фотий призвал генсека ООН Гутерриша защитить права верующих УПЦ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Епископ Зворницко-Тузланский Сербской православной церкви (СПЦ) Фотий призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша защитить права духовенства и верующих УПЦ, сообщила епархия.
"Его преосвященство епископ Зворницко-Тузланский господин Фотий обратился письмом к господину Антониу Гуттеришу, генеральному секретарю ООН, в котором призывает к защите духовенства, монашества и прихожан Украинской православной церкви и их святынь, их прав человека, религиозных и имущественных прав", - кратко сообщила епархия.
Ранее с подобными призывами к властям Австралии и Хорватии подействовать на Киев обратились епископы СПЦ Австралийско-Новозеландский Силуан и Горнекарловацкий Герасим.
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РелигияАнтониу ГутерришУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦООН
 
 
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