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СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет - РИА Новости, 28.03.2023
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11:12 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/vertolet-1861162307.html
СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет
СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет - РИА Новости, 28.03.2023
СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главу украинского завода "Мотор Сич" в блокировании передачи разведке минобороны Украины вертолета в 2022... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:12
2023-03-28T11:12
в мире
технологии
украина
россия
киев
вячеслав богуслаев
мотор сич
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главу украинского завода "Мотор Сич" в блокировании передачи разведке минобороны Украины вертолета в 2022 году, сообщили во вторник в ведомстве. "По данным следствия, в апреле прошлого года он (экс-глава завода "Мотор Сич" - ред.) получил заказ от представителей ГУР МО (главное управление разведки минобороны Украины - ред.) по поводу оплачиваемой передачи вертолета типа Ми-2 для выполнения боевых задач на фронте. Тем не менее глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как утверждает СБУ, он якобы отдал распоряжение своим сотрудникам разобрать вертолет на детали и спрятать эксплуатационную документацию. Сотрудники сняли лопасти и вывели механизмы вертолета из строя. Экс-президенту "Мотор Сич" предъявили обвинения в препятствии деятельности украинской армии. Имя подозреваемого не называется, но, как сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Служба безопасности Украины в октябре 2022 года задержала экс-директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. В конце ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Позже ему продлили арест до 6 апреля.
https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html
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в мире, технологии, украина, россия, киев, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, ми-2
В мире, Технологии, Украина, Россия, Киев, Вячеслав Богуслаев, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Ми-2
СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет

СБ Украины обвинила экс-главу "Мотор Сич" в блокировании передачи вертолета разведке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛегкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главу украинского завода "Мотор Сич" в блокировании передачи разведке минобороны Украины вертолета в 2022 году, сообщили во вторник в ведомстве.
"По данным следствия, в апреле прошлого года он (экс-глава завода "Мотор Сич" - ред.) получил заказ от представителей ГУР МО (главное управление разведки минобороны Украины - ред.) по поводу оплачиваемой передачи вертолета типа Ми-2 для выполнения боевых задач на фронте. Тем не менее глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Как утверждает СБУ, он якобы отдал распоряжение своим сотрудникам разобрать вертолет на детали и спрятать эксплуатационную документацию. Сотрудники сняли лопасти и вывели механизмы вертолета из строя. Экс-президенту "Мотор Сич" предъявили обвинения в препятствии деятельности украинской армии.
Имя подозреваемого не называется, но, как сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", речь идет о Вячеславе Богуслаеве.
Служба безопасности Украины в октябре 2022 года задержала экс-директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
В конце ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Позже ему продлили арест до 6 апреля.
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