https://ria.ru/20230328/vertolet-1861162307.html

СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет

СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет - РИА Новости, 28.03.2023

СБУ обвинила экс-главу "Мотор Сич" в отказе передать ВСУ вертолет

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главу украинского завода "Мотор Сич" в блокировании передачи разведке минобороны Украины вертолета в 2022... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:12

2023-03-28T11:12

2023-03-28T11:12

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главу украинского завода "Мотор Сич" в блокировании передачи разведке минобороны Украины вертолета в 2022 году, сообщили во вторник в ведомстве. "По данным следствия, в апреле прошлого года он (экс-глава завода "Мотор Сич" - ред.) получил заказ от представителей ГУР МО (главное управление разведки минобороны Украины - ред.) по поводу оплачиваемой передачи вертолета типа Ми-2 для выполнения боевых задач на фронте. Тем не менее глава промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как утверждает СБУ, он якобы отдал распоряжение своим сотрудникам разобрать вертолет на детали и спрятать эксплуатационную документацию. Сотрудники сняли лопасти и вывели механизмы вертолета из строя. Экс-президенту "Мотор Сич" предъявили обвинения в препятствии деятельности украинской армии. Имя подозреваемого не называется, но, как сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Служба безопасности Украины в октябре 2022 года задержала экс-директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года. В конце ноября Шевченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Позже ему продлили арест до 6 апреля.

https://ria.ru/20230327/korruptsiya-1860910157.html

https://ria.ru/20230328/uran-1861115053.html

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в мире, технологии, украина, россия, киев, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, ми-2