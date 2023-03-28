https://ria.ru/20230328/vbros-1861151415.html

США и Германия попались на вбросе лжи о "Северных потоках", заявил МИД

США и Германия попались на вбросе лжи о "Северных потоках", заявил МИД - РИА Новости, 28.03.2023

США и Германия попались на вбросе лжи о "Северных потоках", заявил МИД

США и Германия, вбросив одновременно одинаковые версии взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", вскрыли факт намеренного вброса ложной... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:41

2023-03-28T10:41

2023-03-28T11:23

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США и Германия, вбросив одновременно одинаковые версии взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Самое ужасное, что они абсолютно спалились, вбросив это и через американские, и немецкие издания", - сказала Захарова в эфире программы "Антифейк" на Первом канале. По ее словам, вброс в СМИ ложных теорий ЧП был нужен США и Германии, чтобы отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймур Херша, который обвинил США и Норвегию в организации теракта. После появления фейков в СМИ американские и немецкие официальные лица получили возможность уходить от ответов на вопросы об инцидентах на газопроводах, заявила Захарова. "До этого была одна большая работа проделана, а тут много маленьких, и они друг другу противоречат", - сказала Захарова. Она добавила, что американские и немецкие СМИ, опубликовавшие вбросы о взрывах на газопроводах, близки к правящим кругам своих стран. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Затем 7 марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на " Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230328/khersh-1861099114.html

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html

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