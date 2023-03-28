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Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России - РИА Новости, 28.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 28.03.2023 (обновлено: 08:04 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/vagner-1860981994.html
Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России
Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России - РИА Новости, 28.03.2023
Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России
В Пермском театре оперы и балета 1 апреля состоится премьера новой постановки оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец". Спектакль режиссера Константина... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:00
2023-03-28T08:04
культура
рихард вагнер
константин богомолов
валерий гергиев
пермский театр оперы и балета
мариинский театр
геликон-опера
пермь
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В Пермском театре оперы и балета 1 апреля состоится премьера новой постановки оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец". Спектакль режиссера Константина Богомолова, дирижера Филиппа Чижевского и художника Ларисы Ломакиной — важное событие русской музыкальной сцены. Любая постановка Вагнера вызывает интерес как у любителей оперы, так и у широкой публики. Этот композитор требует к себе особого отношения и творческого подхода.У опер Вагнера на отечественной сцене интересная судьба. Два главных театра страны — Большой и Мариинский — долгое время находились в некоторой творческой конкуренции в вопросе постановок мастера.Например, в Большом в советские годы дважды ставили "Летучего голландца", еще там шли "Лоэнгрин" и "Золото Рейна", первая часть тетралогии "Кольцо нибелунга". Партию Лоэнгрина исполнял великий Иван Козловский. Его сравнивали с Леонидом Собиновым в спектакле 1920-х, и мнения разделялись. Одним нравился эмоциональный и романтический Козловской, другие считал Собинова непревзойденной классикой. А Мариинский театр после того, как его возглавил Валерий Гергиев, стал одним из главных "вагнеровских домов" страны. Вечный экспериментатор и неутомимый труженик, дирижер очень любит музыку немецкого композитора. Сегодня в репертуаре — практически весь корпус опер Вагнера. Даже не самые популярные "Нюрнбергские мейстерзингеры" прозвучали на этой сцене, правда, пока лишь в концертном исполнении.Но истинная жемчужина Мариинки — конечно, полные "Кольца нибелунга". Все четыре оперы великого вагнеровского цикла идут здесь с огромным успехом и неизменным аншлагом уже много лет. Это позволяет говорить о театре как о "нашем Байройте" — сцене, спроектированной самим Вагнером для музыкального театра нового образца. Драматургия и музыка следуют друг за другом, режиссура столь же важна, как и эмоции, которые порождает партитура.Но, помимо двух главных оперных сцен России, Вагнер есть и в репертуаре других театров, ничуть не меньше склонных к музыкальным и режиссерским экспериментам. В "Геликон-опере" в свое время поставили раннюю оперу композитора "Запрет любви" (о которой критики говорят, что это "не совсем Вагнер"). А "Лоэнгрин" и "Тристан и Изольда" входят в репертуар московской "Новой Оперы".Теперь на этой сцене появится и "Летучий голландец": спектакль привезут в Москву (правда, лишь в следующем театральном сезоне). В дальнейшем постановка будет идти попеременно в обоих театрах. Получилось своеобразное — и очень перспективное — творческое партнерство, позволяющее увидеть и услышать оперу Вагнера зрителям двух городов без какого-либо творческого ущерба для самой постановки.Кстати, для Перми нынешняя постановка "Летучего голландца" — уже третья по счету. В 1994-м свою версию представил Георгий Исаакян (со сценографией Дмитрия Чернякова). В 2013-м была премьера Томаса Зандерлинга. Когда-то Вагнер совершил переворот в музыкальном театре, установив новые каноны прочтения оперного текста и сочинения крупных сценических композиций. Работа с вагнеровским материалом демонстрирует готовность современного русского театра к очередным экспериментам и вершинам.
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рихард вагнер, константин богомолов, валерий гергиев, пермский театр оперы и балета, мариинский театр, геликон-опера, пермь, россия, москва
Культура, Рихард Вагнер, Константин Богомолов, Валерий Гергиев, Пермский театр оперы и балета, Мариинский театр, Геликон-Опера, Пермь, Россия, Москва

Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России

© Public domainРихард и Козима Вагнер, 1872 год
Рихард и Козима Вагнер, 1872 год
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В Пермском театре оперы и балета 1 апреля состоится премьера новой постановки оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец". Спектакль режиссера Константина Богомолова, дирижера Филиппа Чижевского и художника Ларисы Ломакиной — важное событие русской музыкальной сцены.
Любая постановка Вагнера вызывает интерес как у любителей оперы, так и у широкой публики. Этот композитор требует к себе особого отношения и творческого подхода.
© Public domainРихард Вагнер, 1871 год
Рихард Вагнер, 1871 год
© Public domain
Рихард Вагнер, 1871 год
У опер Вагнера на отечественной сцене интересная судьба. Два главных театра страны — Большой и Мариинский — долгое время находились в некоторой творческой конкуренции в вопросе постановок мастера.
Например, в Большом в советские годы дважды ставили "Летучего голландца", еще там шли "Лоэнгрин" и "Золото Рейна", первая часть тетралогии "Кольцо нибелунга".
Партию Лоэнгрина исполнял великий Иван Козловский. Его сравнивали с Леонидом Собиновым в спектакле 1920-х, и мнения разделялись.
© Public domainРихард Вагнер в молодости, около 1840 года
Рихард Вагнер в молодости, около 1840 года
© Public domain
Рихард Вагнер в молодости, около 1840 года
Одним нравился эмоциональный и романтический Козловской, другие считал Собинова непревзойденной классикой.
А Мариинский театр после того, как его возглавил Валерий Гергиев, стал одним из главных "вагнеровских домов" страны. Вечный экспериментатор и неутомимый труженик, дирижер очень любит музыку немецкого композитора.
Сегодня в репертуаре — практически весь корпус опер Вагнера. Даже не самые популярные "Нюрнбергские мейстерзингеры" прозвучали на этой сцене, правда, пока лишь в концертном исполнении.
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкАктер Вадим Кравец в роли Амфортаса в опере Рихарда Вагнера "Парсифаль" на Приморской сцене Мариинского театра
Актер Вадим Кравец в роли Амфортаса в опере Рихарда Вагнера Персифаль на Приморской сцене Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Актер Вадим Кравец в роли Амфортаса в опере Рихарда Вагнера "Парсифаль" на Приморской сцене Мариинского театра
Но истинная жемчужина Мариинки — конечно, полные "Кольца нибелунга". Все четыре оперы великого вагнеровского цикла идут здесь с огромным успехом и неизменным аншлагом уже много лет. Это позволяет говорить о театре как о "нашем Байройте" — сцене, спроектированной самим Вагнером для музыкального театра нового образца. Драматургия и музыка следуют друг за другом, режиссура столь же важна, как и эмоции, которые порождает партитура.
Но, помимо двух главных оперных сцен России, Вагнер есть и в репертуаре других театров, ничуть не меньше склонных к музыкальным и режиссерским экспериментам.
В "Геликон-опере" в свое время поставили раннюю оперу композитора "Запрет любви" (о которой критики говорят, что это "не совсем Вагнер"). А "Лоэнгрин" и "Тристан и Изольда" входят в репертуар московской "Новой Оперы".
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШвейцарская певица Клаудиа Итен в роли Изольды и немецкий певец Михаэль Баба в роли Тристана на премьере музыкальной драмы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда" в постановке режиссера Николы Рааб в "Новой Опере"
Швейцарская певица Клаудиа Итен в роли Изольды и немецкий певец Михаэль Баба в роли Тристана на премьере музыкальной драмы Рихарда Вагнера Тристан и Изольда в постановке режиссера Николы Рааб в Новой опере - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Швейцарская певица Клаудиа Итен в роли Изольды и немецкий певец Михаэль Баба в роли Тристана на премьере музыкальной драмы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда" в постановке режиссера Николы Рааб в "Новой Опере"
Теперь на этой сцене появится и "Летучий голландец": спектакль привезут в Москву (правда, лишь в следующем театральном сезоне). В дальнейшем постановка будет идти попеременно в обоих театрах. Получилось своеобразное — и очень перспективное — творческое партнерство, позволяющее увидеть и услышать оперу Вагнера зрителям двух городов без какого-либо творческого ущерба для самой постановки.
Кстати, для Перми нынешняя постановка "Летучего голландца" — уже третья по счету. В 1994-м свою версию представил Георгий Исаакян (со сценографией Дмитрия Чернякова). В 2013-м была премьера Томаса Зандерлинга.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПевец Пласидо Доминго исполняет арию Зигмунда из оперы Рихарда Вагнера "Валькирия"
Певец Пласидо Доминго исполняет арию Зигмунда из оперы Рихарда Вагнера Валькирия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Певец Пласидо Доминго исполняет арию Зигмунда из оперы Рихарда Вагнера "Валькирия"
Когда-то Вагнер совершил переворот в музыкальном театре, установив новые каноны прочтения оперного текста и сочинения крупных сценических композиций. Работа с вагнеровским материалом демонстрирует готовность современного русского театра к очередным экспериментам и вершинам.
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КультураРихард ВагнерКонстантин БогомоловВалерий ГергиевПермский театр оперы и балетаМариинский театрГеликон-ОпераПермьРоссияМосква
 
 
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