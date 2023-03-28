https://ria.ru/20230328/vagner-1860981994.html

Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России

Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России - РИА Новости, 28.03.2023

Непревзойденный мастер: в чем уникальность Вагнера для России

В Пермском театре оперы и балета 1 апреля состоится премьера новой постановки оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец". Спектакль режиссера Константина... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:04

культура

рихард вагнер

константин богомолов

валерий гергиев

пермский театр оперы и балета

мариинский театр

геликон-опера

пермь

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В Пермском театре оперы и балета 1 апреля состоится премьера новой постановки оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец". Спектакль режиссера Константина Богомолова, дирижера Филиппа Чижевского и художника Ларисы Ломакиной — важное событие русской музыкальной сцены. Любая постановка Вагнера вызывает интерес как у любителей оперы, так и у широкой публики. Этот композитор требует к себе особого отношения и творческого подхода.У опер Вагнера на отечественной сцене интересная судьба. Два главных театра страны — Большой и Мариинский — долгое время находились в некоторой творческой конкуренции в вопросе постановок мастера.Например, в Большом в советские годы дважды ставили "Летучего голландца", еще там шли "Лоэнгрин" и "Золото Рейна", первая часть тетралогии "Кольцо нибелунга". Партию Лоэнгрина исполнял великий Иван Козловский. Его сравнивали с Леонидом Собиновым в спектакле 1920-х, и мнения разделялись. Одним нравился эмоциональный и романтический Козловской, другие считал Собинова непревзойденной классикой. А Мариинский театр после того, как его возглавил Валерий Гергиев, стал одним из главных "вагнеровских домов" страны. Вечный экспериментатор и неутомимый труженик, дирижер очень любит музыку немецкого композитора. Сегодня в репертуаре — практически весь корпус опер Вагнера. Даже не самые популярные "Нюрнбергские мейстерзингеры" прозвучали на этой сцене, правда, пока лишь в концертном исполнении.Но истинная жемчужина Мариинки — конечно, полные "Кольца нибелунга". Все четыре оперы великого вагнеровского цикла идут здесь с огромным успехом и неизменным аншлагом уже много лет. Это позволяет говорить о театре как о "нашем Байройте" — сцене, спроектированной самим Вагнером для музыкального театра нового образца. Драматургия и музыка следуют друг за другом, режиссура столь же важна, как и эмоции, которые порождает партитура.Но, помимо двух главных оперных сцен России, Вагнер есть и в репертуаре других театров, ничуть не меньше склонных к музыкальным и режиссерским экспериментам. В "Геликон-опере" в свое время поставили раннюю оперу композитора "Запрет любви" (о которой критики говорят, что это "не совсем Вагнер"). А "Лоэнгрин" и "Тристан и Изольда" входят в репертуар московской "Новой Оперы".Теперь на этой сцене появится и "Летучий голландец": спектакль привезут в Москву (правда, лишь в следующем театральном сезоне). В дальнейшем постановка будет идти попеременно в обоих театрах. Получилось своеобразное — и очень перспективное — творческое партнерство, позволяющее увидеть и услышать оперу Вагнера зрителям двух городов без какого-либо творческого ущерба для самой постановки.Кстати, для Перми нынешняя постановка "Летучего голландца" — уже третья по счету. В 1994-м свою версию представил Георгий Исаакян (со сценографией Дмитрия Чернякова). В 2013-м была премьера Томаса Зандерлинга. Когда-то Вагнер совершил переворот в музыкальном театре, установив новые каноны прочтения оперного текста и сочинения крупных сценических композиций. Работа с вагнеровским материалом демонстрирует готовность современного русского театра к очередным экспериментам и вершинам.

https://ria.ru/20230324/teatr-1860387209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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