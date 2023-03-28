https://ria.ru/20230328/uss-1861217069.html

Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России

Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России - РИА Новости, 28.03.2023

Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России

Губернатор Красноярского края Александр Усс получил нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:11

2023-03-28T13:11

2023-03-28T13:11

россия

красноярский край

александр усс

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс получил нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает пресс-служба главы региона. Александр Усс стал третьим за десять лет главой региона, удостоенным этой награды", - говорится в сообщении. В 2022 году делегации Красноярского края побывали с рабочими визитами в Монголии, Казахстане и Турции. В середине марта этого года глава региона совершил рабочую поездку в Армению, где был проведен ряд встреч, а также подписан меморандум о сотрудничестве. В пресс-службе отмечают, что помимо зарубежных поездок на прошедшем Красноярском экономическом форуме были представлены 65 регионов России и 10 иностранных государств, трансляции форума смотрели в 40 странах, в том числе в Европе и Америке, а экспертные студии были организованы в Пекине и Астане. Также, с каждым годом к реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" привлекается все больше зарубежных партнеров, что отвечает не только интересам Красноярского края, но и всей Российской Федерации. "Думаю, эта награда является признанием достижений всего Красноярского края. Мы и дальше будем продолжать укрепление внешних связей, в том числе и в рамках "восточного вектора" и создания новых логистических коридоров. Уверен, что МИД России и впредь будет нашим важнейшим союзником в налаживании международного сотрудничества", - цитирует Усса пресс-служба. Нагрудным знаком "За вклад в международное сотрудничество" награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества, популяризацию русского языка и культуры, осуществление проектов по поддержке соотечественников и другие конкретные заслуги.

https://ria.ru/20230327/svo-1860892883.html

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красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, красноярский край, александр усс, красноярск