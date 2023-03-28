https://ria.ru/20230328/uss-1861217069.html
Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России
Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России - РИА Новости, 28.03.2023
Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России
Губернатор Красноярского края Александр Усс получил нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:11
2023-03-28T13:11
2023-03-28T13:11
россия
красноярский край
александр усс
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс получил нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает пресс-служба главы региона. Александр Усс стал третьим за десять лет главой региона, удостоенным этой награды", - говорится в сообщении. В 2022 году делегации Красноярского края побывали с рабочими визитами в Монголии, Казахстане и Турции. В середине марта этого года глава региона совершил рабочую поездку в Армению, где был проведен ряд встреч, а также подписан меморандум о сотрудничестве. В пресс-службе отмечают, что помимо зарубежных поездок на прошедшем Красноярском экономическом форуме были представлены 65 регионов России и 10 иностранных государств, трансляции форума смотрели в 40 странах, в том числе в Европе и Америке, а экспертные студии были организованы в Пекине и Астане. Также, с каждым годом к реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" привлекается все больше зарубежных партнеров, что отвечает не только интересам Красноярского края, но и всей Российской Федерации. "Думаю, эта награда является признанием достижений всего Красноярского края. Мы и дальше будем продолжать укрепление внешних связей, в том числе и в рамках "восточного вектора" и создания новых логистических коридоров. Уверен, что МИД России и впредь будет нашим важнейшим союзником в налаживании международного сотрудничества", - цитирует Усса пресс-служба. Нагрудным знаком "За вклад в международное сотрудничество" награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества, популяризацию русского языка и культуры, осуществление проектов по поддержке соотечественников и другие конкретные заслуги.
https://ria.ru/20230327/svo-1860892883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярский край, александр усс, красноярск
Россия, Красноярский край, Александр Усс, Красноярск
Губернатор Усс получил нагрудный знак МИД России
Губернатор Красноярского края Александр Усс получил нагрудный знак МИД России
КРАСНОЯРСК, 28 мар - РИА Новости.
Губернатор Красноярского края Александр Усс получил нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает
пресс-служба главы региона.
«
"Руководитель представительства министерства иностранных дел России в Красноярске Артём Захаров вручил главе региона Александру Уссу нагрудный знак МИД России "За вклад в международное сотрудничество".
Александр Усс стал третьим за десять лет главой региона, удостоенным этой награды", - говорится в сообщении.
В 2022 году делегации Красноярского края побывали с рабочими визитами в Монголии
, Казахстане
и Турции
. В середине марта этого года глава региона совершил рабочую поездку в Армению
, где был проведен ряд встреч, а также подписан меморандум о сотрудничестве.
В пресс-службе отмечают, что помимо зарубежных поездок на прошедшем Красноярском экономическом форуме были представлены 65 регионов России и 10 иностранных государств, трансляции форума смотрели в 40 странах, в том числе в Европе
и Америке
, а экспертные студии были организованы в Пекине
и Астане
.
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Также, с каждым годом к реализации комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" привлекается все больше зарубежных партнеров, что отвечает не только интересам Красноярского края, но и всей Российской Федерации.
"Думаю, эта награда является признанием достижений всего Красноярского края. Мы и дальше будем продолжать укрепление внешних связей, в том числе и в рамках "восточного вектора" и создания новых логистических коридоров. Уверен, что МИД России и впредь будет нашим важнейшим союзником в налаживании международного сотрудничества", - цитирует Усса пресс-служба.
Нагрудным знаком "За вклад в международное сотрудничество" награждаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества, популяризацию русского языка и культуры, осуществление проектов по поддержке соотечественников и другие конкретные заслуги.
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