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США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.03.2023
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21:35 28.03.2023 (обновлено: 22:44 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/usa-1861386921.html
США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе
США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.03.2023
США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе
США продолжают предоставлять России нотификации, предусмотренные договором СНВ-3, за исключением участия в обмене декларациями о количестве ядерных вооружений,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:35
2023-03-28T22:44
сша
россия
государственный департамент сша
в мире
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США продолжают предоставлять России нотификации, предусмотренные договором СНВ-3, за исключением участия в обмене декларациями о количестве ядерных вооружений, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."(В остальном) США продолжают предоставлять все нотификации, требуемые договором СНВ-3", - сказал Патель.Американцы ранее объявили, что не будут передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, договор снв-3
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Договор СНВ-3
США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе

Госдеп: США продолжают предоставлять России часть предусмотренных ДСНВ уведомлений

© AP Photo / Seth WenigФлаг США на здании биржи
Флаг США на здании биржи - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США на здании биржи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США продолжают предоставлять России нотификации, предусмотренные договором СНВ-3, за исключением участия в обмене декларациями о количестве ядерных вооружений, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"(В остальном) США продолжают предоставлять все нотификации, требуемые договором СНВ-3", - сказал Патель.
Американцы ранее объявили, что не будут передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.
 
СШАРоссияГосударственный департамент СШАВ миреДоговор СНВ-3
 
 
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