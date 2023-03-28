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США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе
США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе - РИА Новости, 28.03.2023
США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе
США продолжают предоставлять России нотификации, предусмотренные договором СНВ-3, за исключением участия в обмене декларациями о количестве ядерных вооружений,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:35
2023-03-28T21:35
2023-03-28T22:44
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договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США продолжают предоставлять России нотификации, предусмотренные договором СНВ-3, за исключением участия в обмене декларациями о количестве ядерных вооружений, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."(В остальном) США продолжают предоставлять все нотификации, требуемые договором СНВ-3", - сказал Патель.Американцы ранее объявили, что не будут передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, договор снв-3
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Договор СНВ-3
США передают России часть предусмотренных ДСНВ данных, заявили в Госдепе
Госдеп: США продолжают предоставлять России часть предусмотренных ДСНВ уведомлений
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США продолжают предоставлять России нотификации, предусмотренные договором СНВ-3, за исключением участия в обмене декларациями о количестве ядерных вооружений, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"(В остальном) США продолжают предоставлять все нотификации, требуемые договором СНВ-3", - сказал Патель.
Американцы ранее объявили, что не будут передавать сведения о развернутых боеголовках и их носителях российской стороне, получив от нее отказ в такой информации.