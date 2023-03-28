https://ria.ru/20230328/uran-1861335289.html

Боеприпасы с ураном эффективны, но опасны для населения, считает эксперт

Боеприпасы с ураном эффективны, но опасны для населения, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2023

Боеприпасы с ураном эффективны, но опасны для населения, считает эксперт

Боеприпасы с обедненным ураном срывают башни танков, но крайне опасны для населения - последствия применения обедненного урана в Ираке намного серьезнее, чем от РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:19

2023-03-28T18:19

2023-03-28T18:19

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Боеприпасы с обедненным ураном срывают башни танков, но крайне опасны для населения - последствия применения обедненного урана в Ираке намного серьезнее, чем от атомной бомбардировки в Хиросиме, считает британский ученый в сфере физической химии, научный секретарь Европейского комитета по радиационному риску Крис Басби, который проводил исследования онкологических заболеваний и детской смертности в Ираке с 2005 по 2009 год. "Причина, по которой уран полезен в танковой войне, заключается в том, что когда вы стреляете в такую твердую цель, как танк, уран загорается и горит при чрезвычайно высокой температуре, тысячи градусов. И когда это происходит, он пробивает себе путь через броню танка. После проникновения в танк, тепловое расширение срывает верхнюю часть танка", - заявил он РИА Новости. Несмотря на эффективность против танков, применение таких боеприпасов крайне опасно для населения, поскольку уран имеет самый высокий атомный номер – 92, из-за чего он действует как своего рода усилитель для обычной радиации, отметил эксперт. "Мы все живем в среде, где мы получаем гамма-лучи, которые проходят через наше тело и выходят наружу. И, конечно, они нехорошие и оказывают воздействие. Но если внутри вас есть уран, то он перехватывает это излучение благодаря своему высокому атомному номеру и всем своим электронам. И когда в него попадает гамма-излучение, он отбрасывает кучу электронов, и это называется фотоэлектрическим эффектом", - пояснил Басби. По мнению эксперта, уран крайне опасен, поскольку может "вызывать пропуск фотоэлектронов" в ДНК и повреждать его, а это в свою очередь приводит к росту раковых заболеваний, в частности лейкемии и лимфомы у детей, врожденных пороков и высокой смертности новорожденных. Басби указал на тот факт, что последствия применения обедненного урана в Ираке намного серьезнее, чем от атомной бомбардировки в Хиросиме. "Главная причина заключается в том, что при горении урана температура настолько высока, что образуются частицы, настолько маленькие, что они фактически являются газом. Они не ведут себя как металлические частицы, они ведут себя как газ, они летучие и разлетаются повсюду. Они загрязняют (большие) расстояния", - объяснил Басби. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230325/uran-1860593486.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

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россия, хиросима (префектура), ирак, мария захарова, украина, уран, великобритания, в мире