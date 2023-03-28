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На Украине призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 28.03.2023 (обновлено: 13:03 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/uran-1861115053.html
На Украине призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном
На Украине призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном - РИА Новости, 28.03.2023
На Украине призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применять боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать украинской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T07:58
2023-03-28T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применять боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать украинской армии. "Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции", — говорится в тексте. Документ опубликован 27 марта, на утро он набрал 28 подписей. Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно 25 тысяч голосов. О поставках на Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном, предназначенных для танков Challenger 2, заявила на прошлой неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как отметил президент России Владимир Путин, такие снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения, но все же порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор снаряды с обедненным ураном применяли только страны НАТО, в том числе, в Ираке и Югославии.По словам Путина, России есть чем ответить на западные боеприпасы с обедненным ураном — у нашей страны много такого оружия, но она к нему до сих пор не прибегала.
https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном

На сайте Зеленского появилась петиция о запрете применять боеприпасы с обедненным ураном

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения
Противотанковые заграждения - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применять боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать украинской армии.
"Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции", — говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин предупредил о неминуемом последствии применения обедненного урана
25 марта, 22:27
Документ опубликован 27 марта, на утро он набрал 28 подписей. Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно 25 тысяч голосов.
О поставках на Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном, предназначенных для танков Challenger 2, заявила на прошлой неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как отметил президент России Владимир Путин, такие снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения, но все же порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор снаряды с обедненным ураном применяли только страны НАТО, в том числе, в Ираке и Югославии.
По словам Путина, России есть чем ответить на западные боеприпасы с обедненным ураном — у нашей страны много такого оружия, но она к нему до сих пор не прибегала.

Природный уран состоит в основном из изотопов-238 (примерно 99,3 процента) и 235 (около 0,7 процента). Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках подкалиберных бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием.

Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.

Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны
24 марта, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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