На Украине призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном
На сайте Зеленского появилась петиция о запрете применять боеприпасы с обедненным ураном
© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применять боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать украинской армии.
"Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции", — говорится в тексте.
Документ опубликован 27 марта, на утро он набрал 28 подписей. Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно 25 тысяч голосов.
О поставках на Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном, предназначенных для танков Challenger 2, заявила на прошлой неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как отметил президент России Владимир Путин, такие снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения, но все же порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор снаряды с обедненным ураном применяли только страны НАТО, в том числе, в Ираке и Югославии.
По словам Путина, России есть чем ответить на западные боеприпасы с обедненным ураном — у нашей страны много такого оружия, но она к нему до сих пор не прибегала.
Природный уран состоит в основном из изотопов-238 (примерно 99,3 процента) и 235 (около 0,7 процента). Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках подкалиберных бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием.
Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.