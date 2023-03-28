На Украине призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном

Природный уран состоит в основном из изотопов-238 (примерно 99,3 процента) и 235 (около 0,7 процента). Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках подкалиберных бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием.

Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.