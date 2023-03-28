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На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган - РИА Новости, 28.03.2023
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21:10 28.03.2023 (обновлено: 21:51 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/uragan-1861382810.html
На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган
На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган - РИА Новости, 28.03.2023
На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган
Сильный ураган обрушился на черноморскую автономную республику Аджария в Грузии, сообщило агентство "Интерпрессньюс". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:10
2023-03-28T21:51
в мире
аджария
батуми
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 мар — РИА Новости. Сильный ураган обрушился на черноморскую автономную республику Аджария в Грузии, сообщило агентство "Интерпрессньюс"."По данным местных жителей, ветер снес крыши домов, повалены деревья, повреждена инфраструктура. В селе Кобулети на легковой автомобиль упало дерево, бригада скорой помощи обнаружила тело одного человека. В Батуми из-за непогоды пострадали три человека, один из них несовершеннолетний", — говорится в публикации. По улицам Батуми ветер несет различные предметы, в том числе осколки оконных стекол. Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии пока не комментировала случившееся.
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в мире, аджария, батуми, грузия
В мире, Аджария, Батуми, Грузия
На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган

Interpressnews: в Аджарии из-за сильного урагана погиб один человек и трое пострадали

© Sputnik / Александр ИмедашвилиМашина скорой помощи в Грузии
Машина скорой помощи в Грузии - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 мар — РИА Новости. Сильный ураган обрушился на черноморскую автономную республику Аджария в Грузии, сообщило агентство "Интерпрессньюс".
"По данным местных жителей, ветер снес крыши домов, повалены деревья, повреждена инфраструктура. В селе Кобулети на легковой автомобиль упало дерево, бригада скорой помощи обнаружила тело одного человека. В Батуми из-за непогоды пострадали три человека, один из них несовершеннолетний", — говорится в публикации.
По улицам Батуми ветер несет различные предметы, в том числе осколки оконных стекол.
Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии пока не комментировала случившееся.
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