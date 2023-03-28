https://ria.ru/20230328/uragan-1861382810.html

На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган

На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган - РИА Новости, 28.03.2023

На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган

Сильный ураган обрушился на черноморскую автономную республику Аджария в Грузии, сообщило агентство "Интерпрессньюс". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:10

2023-03-28T21:10

2023-03-28T21:51

в мире

аджария

батуми

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — РИА Новости. Сильный ураган обрушился на черноморскую автономную республику Аджария в Грузии, сообщило агентство "Интерпрессньюс"."По данным местных жителей, ветер снес крыши домов, повалены деревья, повреждена инфраструктура. В селе Кобулети на легковой автомобиль упало дерево, бригада скорой помощи обнаружила тело одного человека. В Батуми из-за непогоды пострадали три человека, один из них несовершеннолетний", — говорится в публикации. По улицам Батуми ветер несет различные предметы, в том числе осколки оконных стекол. Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии пока не комментировала случившееся.

https://ria.ru/20230309/uragan-1856663459.html

аджария

батуми

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в мире, аджария, батуми, грузия