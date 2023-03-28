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На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган
На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган - РИА Новости, 28.03.2023
На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган
Сильный ураган обрушился на черноморскую автономную республику Аджария в Грузии, сообщило агентство "Интерпрессньюс". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:10
2023-03-28T21:10
2023-03-28T21:51
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ТБИЛИСИ, 28 мар — РИА Новости. Сильный ураган обрушился на черноморскую автономную республику Аджария в Грузии, сообщило агентство "Интерпрессньюс"."По данным местных жителей, ветер снес крыши домов, повалены деревья, повреждена инфраструктура. В селе Кобулети на легковой автомобиль упало дерево, бригада скорой помощи обнаружила тело одного человека. В Батуми из-за непогоды пострадали три человека, один из них несовершеннолетний", — говорится в публикации. По улицам Батуми ветер несет различные предметы, в том числе осколки оконных стекол. Служба по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии пока не комментировала случившееся.
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в мире, аджария, батуми, грузия
В мире, Аджария, Батуми, Грузия
На Черноморское побережье Грузии обрушился сильный ураган
Interpressnews: в Аджарии из-за сильного урагана погиб один человек и трое пострадали