https://ria.ru/20230328/upts-1861329669.html

Иерарх Иерусалимской церкви потребовал от Киева прекратить гонения на УПЦ

Иерарх Иерусалимской церкви потребовал от Киева прекратить гонения на УПЦ - РИА Новости, 28.03.2023

Иерарх Иерусалимской церкви потребовал от Киева прекратить гонения на УПЦ

Иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий потребовал от властей Киева прекратить преследования Украинской православной церкви,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:00

2023-03-28T18:00

2023-03-28T18:02

религия

религия

украина

украинская православная церковь

иерусалимская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий потребовал от властей Киева прекратить преследования Украинской православной церкви, и в частности выселение монахов из Киево-Печерской лавры, отметив что не признает легитимность никакой другой православной церкви на Украине, кроме УПЦ. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" 10 марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Киево-Печерской лаврой , а также о том, что монахам канонической церкви необходимо до 29 марта покинуть обитель, где министерство культуры планирует провести проверку "экспонатов". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. "Мы глубоко осуждаем систематические гонения и преследования, организованные против Украинской Православной Церкви киевскими властями, которые, как нам известно, реализуют западные программы, враждебные для всей Православной Церкви. Они противоречат ее ценностям и миссии, угрожают самому её присутствию. (...) Со своей стороны мы требуем неотложных действий от всей православной общественности для прекращения этих тяжелейших гонений (..) Мы заявляем, что не признаем легитимность любой иной организации, созданной в Украине для замены канонической Украинской Православной Церкви ", - приводятся на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) слова иерарха Иерусалимской православной церкви. Архиепископ подчеркнул, что воспринимает гонения на каноническую УПЦ как гонения на всю Церковь, "поскольку в настоящий момент сохраняется угроза выселения архиереев, священников и монахов из Лавры в Киеве, древнего исторического монастыря УПЦ. "Мы поддерживаем всех духовных лидеров, которые высказались о необходимости прекращения гонений против УПЦ", - сказал он. Архиепископ Севастийский выразил опасение, что власть в Киеве применит насилие для изгнания монахов из их монастырей, скитов и церквей. Давление на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230327/upts-1860992924.html

https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html

https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, украина, украинская православная церковь, иерусалимская православная церковь, ситуация вокруг упц