https://ria.ru/20230328/ukraina-1861383306.html

"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев

"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев - РИА Новости, 28.03.2023

"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев

Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне полученной от НАТО бронетехники рассмешила читателей китайской газеты "Гуаньча". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:15

2023-03-28T21:15

2023-03-28T21:54

в мире

украина

алексей резников

нато

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне полученной от НАТО бронетехники рассмешила читателей китайской газеты "Гуаньча".Накануне политик сообщил в соцсетях, что западная техника уже поступила на вооружение украинских десантно-штурмовых войск: британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также немецкие БМП Marder. Он опубликовал фото, на котором показаны всего четыре западных машины и одна украинская."Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!" — сыронизировал один из комментаторов."Наверное, привезли только эти пять машин", — добавил другой."У Украины пять танков, а у России тысяча и пять", — отметил еще один пользователь."Все на месте, все готовы к бомбардировке!" — пошутили в комментариях."Жду видео с уничтожением первого Challenger. Не знаю, будет ли это противотанковая ракета, или авиаудар, или дальнобойная артиллерия", — подытожили пользователи.Накануне Министерство обороны Германии подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли обещанные 18 танков Leopard 2 типа A6.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html

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сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, алексей резников, нато, сша