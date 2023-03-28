https://ria.ru/20230328/ukraina-1861383306.html
"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев
"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев - РИА Новости, 28.03.2023
"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев
Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне полученной от НАТО бронетехники рассмешила читателей китайской газеты "Гуаньча". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:15
2023-03-28T21:15
2023-03-28T21:54
в мире
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алексей резников
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне полученной от НАТО бронетехники рассмешила читателей китайской газеты "Гуаньча".Накануне политик сообщил в соцсетях, что западная техника уже поступила на вооружение украинских десантно-штурмовых войск: британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также немецкие БМП Marder. Он опубликовал фото, на котором показаны всего четыре западных машины и одна украинская."Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!" — сыронизировал один из комментаторов."Наверное, привезли только эти пять машин", — добавил другой."У Украины пять танков, а у России тысяча и пять", — отметил еще один пользователь."Все на месте, все готовы к бомбардировке!" — пошутили в комментариях."Жду видео с уничтожением первого Challenger. Не знаю, будет ли это противотанковая ракета, или авиаудар, или дальнобойная артиллерия", — подытожили пользователи.Накануне Министерство обороны Германии подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли обещанные 18 танков Leopard 2 типа A6.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей резников, нато, сша
В мире, Украина, Алексей Резников, НАТО, США, Специальная военная операция на Украине
"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев
Читателей "Гуаньча" рассмешило фото главы Минобороны Украины Резникова с западными танками
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Фотография министра обороны Украины Алексея Резникова на фоне полученной от НАТО бронетехники рассмешила читателей китайской газеты "Гуаньча
".
Накануне политик сообщил в соцсетях, что западная техника уже поступила на вооружение украинских десантно-штурмовых войск: британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронированные автомобили Cougar, а также немецкие БМП Marder. Он опубликовал фото, на котором показаны всего четыре западных машины и одна украинская.
В США придумали план, как стереть Украину с лица земли
"Пять единиц техники каждого вида едут прямо на Москву!" — сыронизировал один из комментаторов.
"Наверное, привезли только эти пять машин", — добавил другой.
«
"Поздравим Украину: она стала свалкой США и Европы!" — написал третий читатель.
"У Украины пять танков, а у России
тысяча и пять", — отметил еще один пользователь.
"Все на месте, все готовы к бомбардировке!" — пошутили в комментариях.
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
"Жду видео с уничтожением первого Challenger. Не знаю, будет ли это противотанковая ракета, или авиаудар, или дальнобойная артиллерия", — подытожили пользователи.
Накануне Министерство обороны Германии подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли обещанные 18 танков Leopard 2 типа A6.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>