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В США придумали план, как стереть Украину с лица земли - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 28.03.2023 (обновлено: 18:43 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html
В США придумали план, как стереть Украину с лица земли
В США придумали план, как стереть Украину с лица земли - РИА Новости, 28.03.2023
В США придумали план, как стереть Украину с лица земли
После завершения конфликта между Москвой и Киевом Западная Украина должна войти в состав созданного по примеру Речи Посполитой объединения государств с центром... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:32
2023-03-28T18:43
украина
польша
евросоюз
нато
богдан хмельницкий
в мире
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После завершения конфликта между Москвой и Киевом Западная Украина должна войти в состав созданного по примеру Речи Посполитой объединения государств с центром в Польше, написал в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац."Только представьте, по окончанию конфликта Польша и Украина образуют общее федеративное или конфедеративное государство, будут следовать единой внешней и оборонной политике, а украинцы почти мгновенно станут членами НАТО и ЕС", — говорится в материале.По мнению эксперта, такая мера необходима, так как независимая Украина потратит десятки лет на борьбу за право вступить в Европейский Союз или получить хоть какие-то гарантии безопасности от США."Милитаризованная украинская нация, обозленная на Брюссель из-за его бездействия, и, возможно, недовольная неудовлетворительным завершением конфликта с Россией, может легко стать обузой для Запада", — написал Рохац.Конечно, отношения Польши и Украины были крайне сложными, отметил он, вспомнив о национально-освободительном восстании под предводительством Богдана Хмельницкого, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства. Поглощение Украины выгодно Штатам и Западной Европе — союз станет естественной преградой между восточным флангом Европы от России, заключил ученый.Летом прошлого года Верховная рада приняла законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. Это позволит полякам легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина: работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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украина, польша, евросоюз, нато, богдан хмельницкий, в мире, верховная рада украины, киев
Украина, Польша, Евросоюз, НАТО, Богдан Хмельницкий, В мире, Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины, Киев
В США придумали план, как стереть Украину с лица земли

Американский научный сотрудник Рохац: Польша должна поглотить Украину после конфликта

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После завершения конфликта между Москвой и Киевом Западная Украина должна войти в состав созданного по примеру Речи Посполитой объединения государств с центром в Польше, написал в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац.
"Только представьте, по окончанию конфликта Польша и Украина образуют общее федеративное или конфедеративное государство, будут следовать единой внешней и оборонной политике, а украинцы почти мгновенно станут членами НАТО и ЕС", — говорится в материале.
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По мнению эксперта, такая мера необходима, так как независимая Украина потратит десятки лет на борьбу за право вступить в Европейский Союз или получить хоть какие-то гарантии безопасности от США.
"Милитаризованная украинская нация, обозленная на Брюссель из-за его бездействия, и, возможно, недовольная неудовлетворительным завершением конфликта с Россией, может легко стать обузой для Запада", — написал Рохац.
Конечно, отношения Польши и Украины были крайне сложными, отметил он, вспомнив о национально-освободительном восстании под предводительством Богдана Хмельницкого, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства. Поглощение Украины выгодно Штатам и Западной Европе — союз станет естественной преградой между восточным флангом Европы от России, заключил ученый.
Летом прошлого года Верховная рада приняла законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. Это позволит полякам легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина: работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.
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