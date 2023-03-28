https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html

В США придумали план, как стереть Украину с лица земли

В США придумали план, как стереть Украину с лица земли - РИА Новости, 28.03.2023

В США придумали план, как стереть Украину с лица земли

После завершения конфликта между Москвой и Киевом Западная Украина должна войти в состав созданного по примеру Речи Посполитой объединения государств с центром... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:32

2023-03-28T17:32

2023-03-28T18:43

украина

польша

евросоюз

нато

богдан хмельницкий

в мире

специальная военная операция на украине

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После завершения конфликта между Москвой и Киевом Западная Украина должна войти в состав созданного по примеру Речи Посполитой объединения государств с центром в Польше, написал в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац."Только представьте, по окончанию конфликта Польша и Украина образуют общее федеративное или конфедеративное государство, будут следовать единой внешней и оборонной политике, а украинцы почти мгновенно станут членами НАТО и ЕС", — говорится в материале.По мнению эксперта, такая мера необходима, так как независимая Украина потратит десятки лет на борьбу за право вступить в Европейский Союз или получить хоть какие-то гарантии безопасности от США."Милитаризованная украинская нация, обозленная на Брюссель из-за его бездействия, и, возможно, недовольная неудовлетворительным завершением конфликта с Россией, может легко стать обузой для Запада", — написал Рохац.Конечно, отношения Польши и Украины были крайне сложными, отметил он, вспомнив о национально-освободительном восстании под предводительством Богдана Хмельницкого, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства. Поглощение Украины выгодно Штатам и Западной Европе — союз станет естественной преградой между восточным флангом Европы от России, заключил ученый.Летом прошлого года Верховная рада приняла законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. Это позволит полякам легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина: работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.

https://ria.ru/20230328/zelenskiy-1861300069.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

украина

польша

киев

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, польша, евросоюз, нато, богдан хмельницкий, в мире, верховная рада украины, киев