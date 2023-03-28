В США придумали план, как стереть Украину с лица земли
Американский научный сотрудник Рохац: Польша должна поглотить Украину после конфликта
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После завершения конфликта между Москвой и Киевом Западная Украина должна войти в состав созданного по примеру Речи Посполитой объединения государств с центром в Польше, написал в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохац.
По мнению эксперта, такая мера необходима, так как независимая Украина потратит десятки лет на борьбу за право вступить в Европейский Союз или получить хоть какие-то гарантии безопасности от США.
"Милитаризованная украинская нация, обозленная на Брюссель из-за его бездействия, и, возможно, недовольная неудовлетворительным завершением конфликта с Россией, может легко стать обузой для Запада", — написал Рохац.
Конечно, отношения Польши и Украины были крайне сложными, отметил он, вспомнив о национально-освободительном восстании под предводительством Богдана Хмельницкого, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства. Поглощение Украины выгодно Штатам и Западной Европе — союз станет естественной преградой между восточным флангом Европы от России, заключил ученый.
Летом прошлого года Верховная рада приняла законопроект, уравнивающий граждан Польши в правах с украинцами. Это позволит полякам легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами гражданина: работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, получать образование, лечиться, претендовать на социальные выплаты.