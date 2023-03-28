Решение Германии по Украине разозлило французов
Читатели Le Figaro раскритиковали поставку Германией первых танков Leopard 2 на Украину
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали поставку первых танков Leopard 2 на Украину.
"Все помешанные на войне в Германии, наверное, ликуют после такой новости, и это ужасно", — написал один из комментаторов.
"Все помешанные на войне в Германии, наверное, ликуют после такой новости, и это ужасно", — написал один из комментаторов.
"Одни дают танки, другие снаряды, третьи – самолеты… Конечно же, это все приведет к миру", — сыронизировал другой.
"Отправили технику Украине? А что, этим танкам продлили срок годности?" — отметил третий.
"Как и во всех конфликтах, исход будет определяться соотношением военных сил", — поделился мнением еще один пользователь.
"Мы приближаемся к глобальному конфликту", — заключили читатели.
Ранее Минобороны Германии сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6.
В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть.
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"Отправили технику Украине? А что, этим танкам продлили срок годности?" — отметил третий.
"Как и во всех конфликтах, исход будет определяться соотношением военных сил", — поделился мнением еще один пользователь.
"Мы приближаемся к глобальному конфликту", — заключили читатели.
Ранее Минобороны Германии сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6.
В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>