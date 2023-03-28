https://ria.ru/20230328/ukraina-1861292844.html

Решение Германии по Украине разозлило французов

Решение Германии по Украине разозлило французов - РИА Новости, 28.03.2023

Решение Германии по Украине разозлило французов

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали поставку первых танков Leopard 2 на Украину. "Все помешанные на войне в Германии, наверное, ликуют после... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:19

2023-03-28T16:19

2023-03-28T16:55

в мире

украина

германия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859300707_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_c4f46f8bce805f2f121e25c28ac7fc8e.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали поставку первых танков Leopard 2 на Украину. "Все помешанные на войне в Германии, наверное, ликуют после такой новости, и это ужасно", — написал один из комментаторов. "Одни дают танки, другие снаряды, третьи – самолеты… Конечно же, это все приведет к миру", — сыронизировал другой. "Отправили технику Украине? А что, этим танкам продлили срок годности?" — отметил третий. "Как и во всех конфликтах, исход будет определяться соотношением военных сил", — поделился мнением еще один пользователь. "Мы приближаемся к глобальному конфликту", — заключили читатели. Ранее Минобороны Германии сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6.В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230328/leopard-1861234874.html

https://ria.ru/20230325/schet-1860653792.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, нато