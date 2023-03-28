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Решение Германии по Украине разозлило французов - РИА Новости, 28.03.2023
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16:19 28.03.2023 (обновлено: 16:55 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861292844.html
Решение Германии по Украине разозлило французов
Решение Германии по Украине разозлило французов - РИА Новости, 28.03.2023
Решение Германии по Украине разозлило французов
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали поставку первых танков Leopard 2 на Украину. "Все помешанные на войне в Германии, наверное, ликуют после... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:19
2023-03-28T16:55
в мире
украина
германия
нато
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали поставку первых танков Leopard 2 на Украину. "Все помешанные на войне в Германии, наверное, ликуют после такой новости, и это ужасно", — написал один из комментаторов. "Одни дают танки, другие снаряды, третьи – самолеты… Конечно же, это все приведет к миру", — сыронизировал другой. "Отправили технику Украине? А что, этим танкам продлили срок годности?" — отметил третий. "Как и во всех конфликтах, исход будет определяться соотношением военных сил", — поделился мнением еще один пользователь. "Мы приближаемся к глобальному конфликту", — заключили читатели. Ранее Минобороны Германии сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6.В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230328/leopard-1861234874.html
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в мире, украина, германия, нато
В мире, Украина, Германия, НАТО
Решение Германии по Украине разозлило французов

Читатели Le Figaro раскритиковали поставку Германией первых танков Leopard 2 на Украину

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали поставку первых танков Leopard 2 на Украину.

"Все помешанные на войне в Германии, наверное, ликуют после такой новости, и это ужасно", — написал один из комментаторов.
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"Одни дают танки, другие снаряды, третьи – самолеты… Конечно же, это все приведет к миру", — сыронизировал другой.

"Отправили технику Украине? А что, этим танкам продлили срок годности?" — отметил третий.

"Как и во всех конфликтах, исход будет определяться соотношением военных сил", — поделился мнением еще один пользователь.

"Мы приближаемся к глобальному конфликту", — заключили читатели.

Ранее Минобороны Германии сообщило, что 27 марта на Украину прибыло 18 танков Leopard 2 типа A6.

В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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