Минкультуры Украины намерено лишить УПЦ права пользоваться храмом в Почаеве
Минкультуры Украины намерено через суд лишить УПЦ права пользоваться храмом в Почаеве
© Depositphotos.com / borisb17Свято-Успенская Почаевская лавра
© Depositphotos.com / borisb17
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинские власти собираются через суд получить контроль над одним из храмов Почаевской Свято-Успенской лавры, который, по их мнению, заблокировали монахи канонической Украинской православной церкви, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко.
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"У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника УПЦ МП: он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма. Мы вынуждены подавать в суд и возвращать себе управление государственным имуществом", — цитирует Ткаченко издание Еspreso.tv.
Чиновник отметил, что истек срок действия соглашений и в других церквях, в частности, на территории Черниговского заповедника. Он добавил, что власти намерены последовательно и по закону действовать и с другими объектами.
Как сообщало Еspreso.tv, договор аренды Почаевской лавры действует до 2052 года. Несмотря на это, 16 февраля состоялось заседание рабочей группы, которая должна установить для монахов УПЦ правомерность пользования постройками на территории обители.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор — главный храм Киево-Печерской лавры — и разрешили служить в них представителям раскольнической ПЦУ.