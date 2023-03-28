https://ria.ru/20230328/ukraina-1861029842.html

Киев заставит Венгрию дорого заплатить за суверенитет

Киев заставит Венгрию дорого заплатить за суверенитет - РИА Новости, 28.03.2023

Киев заставит Венгрию дорого заплатить за суверенитет

Украинская сторона объявила, что собирается с 1 апреля вдвое повысить тариф на транзитную прокачку по нефтепроводу "Дружба". Если это произойдет, то это будет... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:15

аналитика

украина

киев

венгрия

джорджа мелони

матеуш моравецкий

нато

евросоюз

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Украинская сторона объявила, что собирается с 1 апреля вдвое повысить тариф на транзитную прокачку по нефтепроводу "Дружба". Если это произойдет, то это будет уже второе повышение стоимости с начала текущего года. В 2023 год все участники поставок российской нефти в Евросоюз входили сквозь ворота украинских условий, согласно которым цена за прокачку одной тонны нефти возросла сразу на 18,3 процента и составила 13,6 евро. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и теперь Киев требует уже 27,2 евро, мотивируя свои внезапные хотелки возросшими расходами на восстановление разрушенной в ходе боевых действий некой транспортной инфраструктуры.Тем не менее ситуация тут видится много глубже, нежели извечное желание Киева подзаработать на российской трубе. Речь здесь идет о политических интригах, которые косвенно свидетельствуют о нарастающем напряжении внутри антироссийской коалиции.Нефтепровод "Дружба" без всяких проблем работал с первого дня СВО, и это совершенно спокойно уживалось рядом со все возрастающей в плане истеричности антироссийской риторикой Киева. Сам факт стабильных поставок российской нефти украинская пресса старательно обходит, а когда все же упоминает, всячески подчеркивает, что Украина не покупает ни грамма топлива у "клятых москалей": все объемы прокачиваются покупателям из Чехии, Словакии и Венгрии. Конечно, в реальности какая-то часть оседает внутри Украины, но происходит это уже в рамках перепродажи европейскими странами — естественно, с соответствующей наценкой.И предыдущее, и текущее требование повысить плату за транзит — это не удар по России, просто потому, что любое подобное удорожание автоматически закладывается в цену для покупателя, то есть для упомянутых выше трех европейских стран. И вот здесь начинается самое главное.Чехия и Словакия активно поддерживают киевский режим, накачивая вместе с прочими западными союзниками Украину оружием, боеприпасами, передают бронетехнику и даже самолеты. А Венгрия — нет. Более того: Будапешт уже больше года категорически отказывает Украине в любой военной помощи, попутно блокируя все ее потуги на вступление в альянс НАТО. Также ершистые венгры системно саботируют введение антироссийских санкций, связанных с поставками энергоресурсов.Но упорство Будапешта принесло свои плоды. Венгрия получила официальное исключение и единственная из всех стран ЕС может прямо закупать российскую нефть, игнорируя любые ограничения и ценовые потолки.Вооруженный конфликт на Украине перешел в затяжную фазу, при этом российский ВПК раскочегаривается все сильнее, а вот команда спонсоров Киева явно подустала. Только по официальным данным, западный блок уже вложил в войну 73 миллиарда долларов, но корм оказался не в коня, а ситуация в местной экономике столь чудесная, что кредиторы официально разрешили Киеву не возвращать долги до 2027 года. Потому что, как говорилось в замечательном фильме "Свадьба в Малиновке", "у пана атамана золотого запаса нет".При этом Вашингтон и Брюссель всячески подчеркивают, что ни в коем случае не могут дать России победить. То есть нужно еще больше денег и еще больше оружия. Запасы советского наследия уже давно переданы украинским военным, а поставки западных образцов идут ни шатко ни валко. Отдельные страны Европы увиливают от поставок, мотивируя это целями собственной национальной безопасности.Европа изрядно поиздержалась. Об этом говорит самая настоящая истерика, которую на днях в парламенте Италии устроила премьер-министр Джорджа Мелони, ультимативно требовавшая от депутатов поддержать выделение новой помощи Киеву. Вторит ей польский коллега Матеуш Моравецкий: в своем недавнем интервью он признал, что Европа "потеряла аппетит" к введению новых санкций против России.С высокой долей вероятности ценовой демарш Украины носит комплексный характер.Резкое повышение стоимости транзита нефти больно ударит по венгерскому бюджету, гарантированно приведет к росту цен на топливо внутри страны и, как следствие, — вероятно, к росту недовольства среди граждан. Будапешту прозрачно намекают, что инакомыслие внутри демократического общества не допускается и нужно шагать в ногу с остальными русофобами. Если же вспомнить, что Венгрия полностью избавилась от зависимости от поставок природного газа через Украину — более того, подписала (к основному 15-летнему соглашению на 4,5 миллиарда кубометров) дополнительный контракт на поставки 4,8 миллиона кубометров газа в сутки, — недовольство Брюсселя и Вашингтона станет еще более понятным.Кстати, поставки российского газа обеспечивает Сербия, которая также воздерживается от введения санкций против Москвы, но президент Вучич прямо говорит, что Запад агрессивно шантажирует Белград, обещая в случае неуступчивости разрушить уже сербскую экономику.Венгрия и Сербия сейчас находятся в роли жильцов дома из кинофильма "Бриллиантовая рука", которым в лицо говорят: либо помогайте Украине, либо отключим газ.

https://ria.ru/20230323/neft-1859933417.html

https://ria.ru/20230322/gaz-1859866891.html

https://ria.ru/20230321/antonov-1859330111.html

https://ria.ru/20230327/neft-1860984000.html

украина

киев

венгрия

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аналитика, украина, киев, венгрия, джорджа мелони, матеуш моравецкий, нато, евросоюз