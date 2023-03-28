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Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
23:11 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/tserkov-1861400450.html
Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве
Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве - РИА Новости, 28.03.2023
Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве
Предстоятель Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополит Тихон призвал во вторник правительство США оказать влияние на правительство Украины, чтобы Киев... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T23:11
2023-03-28T23:11
религия
россия
сша
митрополит тихон (шевкунов)
украина
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
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ВАШИНГТОН, 28 мар. РИА Новости. Предстоятель Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополит Тихон призвал во вторник правительство США оказать влияние на правительство Украины, чтобы Киев уважал религиозные права и свободы. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды монастыря церковью с 29 марта и начале работы комиссии по приемке имущества заповедника с 30 марта. Митрополит Тихон в письме руководителю Комиссии США по международным религиозным свободам Нури Туркелю выразил надежду, что США, предоставляя Украине помощь в конфликте с Россией, "сделают все возможное для того, чтобы призвать правительство Украины к соблюдению основных прав человека, включая религиозные свободы во время этого конфликта". ПЦА с "особой тревогой" наблюдает за ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры, отметил владыка Тихон, добавив, что этот монастырь является колыбелью монашества на Руси, и особенно на Украине. "Признавая законную необходимость государств гарантировать свою безопасность, особенно в военное время, мы также порицаем ограничения религиозных свобод любой группы на Украине, и в особенности осуждаем любые массовые религиозные преследования Украинской Православной Церкви", - заявил он. Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь). Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html
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россия, сша, митрополит тихон (шевкунов), украина, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, обсе, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, США, Митрополит Тихон (Шевкунов), Украина, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, ООН, ОБСЕ, Ситуация вокруг УПЦ
Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве

Митрополит ПЦА Тихон призвал США повлиять на Киев в ситуации с УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар. РИА Новости. Предстоятель Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополит Тихон призвал во вторник правительство США оказать влияние на правительство Украины, чтобы Киев уважал религиозные права и свободы.
Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды монастыря церковью с 29 марта и начале работы комиссии по приемке имущества заповедника с 30 марта.
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Митрополит Тихон в письме руководителю Комиссии США по международным религиозным свободам Нури Туркелю выразил надежду, что США, предоставляя Украине помощь в конфликте с Россией, "сделают все возможное для того, чтобы призвать правительство Украины к соблюдению основных прав человека, включая религиозные свободы во время этого конфликта". ПЦА с "особой тревогой" наблюдает за ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры, отметил владыка Тихон, добавив, что этот монастырь является колыбелью монашества на Руси, и особенно на Украине.
"Признавая законную необходимость государств гарантировать свою безопасность, особенно в военное время, мы также порицаем ограничения религиозных свобод любой группы на Украине, и в особенности осуждаем любые массовые религиозные преследования Украинской Православной Церкви", - заявил он.
Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь).
Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияРоссияСШАМитрополит Тихон (Шевкунов)УкраинаАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьООНОБСЕСитуация вокруг УПЦ
 
 
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