https://ria.ru/20230328/tserkov-1861400450.html

Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве

Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве - РИА Новости, 28.03.2023

Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве

Предстоятель Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополит Тихон призвал во вторник правительство США оказать влияние на правительство Украины, чтобы Киев... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:11

2023-03-28T23:11

2023-03-28T23:11

религия

россия

сша

митрополит тихон (шевкунов)

украина

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

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ВАШИНГТОН, 28 мар. РИА Новости. Предстоятель Православной церкви в Америке (ПЦА) митрополит Тихон призвал во вторник правительство США оказать влияние на правительство Украины, чтобы Киев уважал религиозные права и свободы. Министерство культуры Украины направило в монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре уведомление об одностороннем разрыве договора аренды монастыря церковью с 29 марта и начале работы комиссии по приемке имущества заповедника с 30 марта. Митрополит Тихон в письме руководителю Комиссии США по международным религиозным свободам Нури Туркелю выразил надежду, что США, предоставляя Украине помощь в конфликте с Россией, "сделают все возможное для того, чтобы призвать правительство Украины к соблюдению основных прав человека, включая религиозные свободы во время этого конфликта". ПЦА с "особой тревогой" наблюдает за ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры, отметил владыка Тихон, добавив, что этот монастырь является колыбелью монашества на Руси, и особенно на Украине. "Признавая законную необходимость государств гарантировать свою безопасность, особенно в военное время, мы также порицаем ограничения религиозных свобод любой группы на Украине, и в особенности осуждаем любые массовые религиозные преследования Украинской Православной Церкви", - заявил он. Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь). Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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