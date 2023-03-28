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Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
16:24 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/tropy-1861287070.html
Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье
Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье
Свыше 90 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:24
2023-03-28T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Свыше 90 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В рамках реализации губернаторской программы на железнодорожной инфраструктуре было установлено более 500 метров металлических ограждений в 25 городских округах."Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя председателя правительства Московской области Анну Кротову.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье

© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожная платформа
Железнодорожная платформа - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Железнодорожная платформа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Свыше 90 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В рамках реализации губернаторской программы на железнодорожной инфраструктуре было установлено более 500 метров металлических ограждений в 25 городских округах.
"Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя председателя правительства Московской области Анну Кротову.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Подмосковье построят 20 переходов через железную дорогу в 2023 году
24 марта, 14:07
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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