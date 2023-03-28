https://ria.ru/20230328/tropy-1861287070.html

Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье

Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023

Более 90 "опасных троп" вблизи ж/д путей ликвидировали в Подмосковье

Свыше 90 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:24

2023-03-28T16:24

2023-03-28T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Свыше 90 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в Московской области с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В рамках реализации губернаторской программы на железнодорожной инфраструктуре было установлено более 500 метров металлических ограждений в 25 городских округах."Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя председателя правительства Московской области Анну Кротову.

https://realty.ria.ru/20230324/perekhody-1860381189.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)