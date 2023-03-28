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"Молитесь". Трамп отреагировал на решение Путина - РИА Новости, 28.03.2023
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09:33 28.03.2023 (обновлено: 12:24 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/tramp-1861130042.html
"Молитесь". Трамп отреагировал на решение Путина
"Молитесь". Трамп отреагировал на решение Путина - РИА Новости, 28.03.2023
"Молитесь". Трамп отреагировал на решение Путина
Американцам нужно молиться после решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, цитирует Newsweek бывшего президента США... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:33
2023-03-28T12:24
в мире
россия
сша
дональд трамп
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американцам нужно молиться после решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, цитирует Newsweek бывшего президента США Дональда Трампа. "Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — считает Трамп. В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника.При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, белоруссия, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Белоруссия, Владимир Путин
"Молитесь". Трамп отреагировал на решение Путина

Дональд Трамп призвал молиться после решения Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американцам нужно молиться после решения президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, цитирует Newsweek бывшего президента США Дональда Трампа.
"Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — считает Трамп.
В конце прошлой недели Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника.
При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
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