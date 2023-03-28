Рейтинг@Mail.ru
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 28.03.2023 (обновлено: 09:09 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/tramp-1861109342.html
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп - РИА Новости, 28.03.2023
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "должен завершиться прямо сейчас", повторив свой тезис о готовности добиться урегулирования... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:34
2023-03-28T09:09
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582992636_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7760f5556335e20aa96d065190b1fd6.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "должен завершиться прямо сейчас", повторив свой тезис о готовности добиться урегулирования всего за 24 часа. "Это невероятно, у нас (во власти. — Прим. ред.) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт. — Прим. ред.) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861107020.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582992636_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_83f673e98bac13f257246710bef75cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп

Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "должен завершиться прямо сейчас", повторив свой тезис о готовности добиться урегулирования всего за 24 часа.
"Это невероятно, у нас (во власти. — Прим. ред.) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт. — Прим. ред.) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В конгрессе Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины
Вчера, 04:55
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала