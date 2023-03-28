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Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп - РИА Новости, 28.03.2023
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "должен завершиться прямо сейчас", повторив свой тезис о готовности добиться урегулирования... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:34
2023-03-28T05:34
2023-03-28T09:09
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине "должен завершиться прямо сейчас", повторив свой тезис о готовности добиться урегулирования всего за 24 часа. "Это невероятно, у нас (во власти. — Прим. ред.) находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если (конфликт. — Прим. ред.) не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с Путиным и Зеленским. Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Конфликту на Украине нужно положить конец "прямо сейчас", заявил Трамп
Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас