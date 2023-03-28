https://ria.ru/20230328/terakty-1861206613.html

Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"

Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023

Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"

Россия продолжит делать все возможное, чтобы добиться объективного международного расследования взрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:53

2023-03-28T12:53

2023-03-28T13:43

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы добиться объективного международного расследования взрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, "сейчас, наверное, вряд ли можно конкретизировать", какие действия будут приняты."Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы настаивать и инициировать международное расследование", — добавил Песков.Накануне Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании специальной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Если бы проект получил необходимую поддержку, то СБ обратился бы к Генеральному секретарю ООН с просьбой "создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников". Туда, в частности, могли бы привлечь Швецию, Данию и ФРГ. По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861201825.html

https://ria.ru/20230327/terakt-1861083910.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"