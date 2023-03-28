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Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
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12:53 28.03.2023 (обновлено: 13:43 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/terakty-1861206613.html
Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"
Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"
Россия продолжит делать все возможное, чтобы добиться объективного международного расследования взрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:53
2023-03-28T13:43
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
сеймур херш
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы добиться объективного международного расследования взрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, "сейчас, наверное, вряд ли можно конкретизировать", какие действия будут приняты."Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы настаивать и инициировать международное расследование", — добавил Песков.Накануне Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании специальной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались. Если бы проект получил необходимую поддержку, то СБ обратился бы к Генеральному секретарю ООН с просьбой "создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников". Туда, в частности, могли бы привлечь Швецию, Данию и ФРГ. По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861201825.html
https://ria.ru/20230327/terakt-1861083910.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"

Песков заявил, что Россия не даст замолчать тему терактов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы добиться объективного международного расследования взрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей. Мы считаем это чрезвычайно важным. Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла. Но российская сторона не даст замотать эту тему", — сказал представитель Кремля.
По его словам, "сейчас, наверное, вряд ли можно конкретизировать", какие действия будут приняты.
"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы настаивать и инициировать международное расследование", — добавил Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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Вчера, 12:37
Накануне Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании специальной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.
Если бы проект получил необходимую поддержку, то СБ обратился бы к Генеральному секретарю ООН с просьбой "создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников". Туда, в частности, могли бы привлечь Швецию, Данию и ФРГ.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Владимир Путин назвал ЧП "очевидным терактом".

По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинСеймур ХершСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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