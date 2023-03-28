Песков: Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках"
Песков заявил, что Россия не даст замолчать тему терактов на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное, чтобы добиться объективного международного расследования взрывов "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей. Мы считаем это чрезвычайно важным. Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла. Но российская сторона не даст замотать эту тему", — сказал представитель Кремля.
По его словам, "сейчас, наверное, вряд ли можно конкретизировать", какие действия будут приняты.
"Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы настаивать и инициировать международное расследование", — добавил Песков.
Если бы проект получил необходимую поддержку, то СБ обратился бы к Генеральному секретарю ООН с просьбой "создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников". Туда, в частности, могли бы привлечь Швецию, Данию и ФРГ.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Владимир Путин назвал ЧП "очевидным терактом".
По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.