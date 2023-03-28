Рейтинг@Mail.ru
Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/tanki-1861373432.html
Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard
Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard - РИА Новости, 28.03.2023
Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard
Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) во вторник одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87, что РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:34
2023-03-28T20:34
в мире
швейцария
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg
ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) во вторник одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87, что создает условия для их продажи немецкому производителю. "Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся. Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского парламента. Свою позицию по вопросу потенциальной перепродажи танков также должны высказать комиссия малой палаты – Совета кантонов, а затем – обе палаты парламента. Ранее пресс-секретарь Федерального департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт сообщал РИА Новости, что Берн получил заявку от Берлина на покупку танков Leopard 2, но продажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято. До этого пресс-служба минобороны Швейцарии заявляла, что у Берна есть 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось с просьбой об их приобретении.
https://ria.ru/20230327/leopard-1861066462.html
https://ria.ru/20230322/leopard-1859748025.html
швейцария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a64c84f4f8c89c08611bd1e204d35ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, германия
В мире, Швейцария, Германия
Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard

Комиссия Национального совета Швейцарии одобрила возможную продажу ФРГ 25 танков Leopard

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) во вторник одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87, что создает условия для их продажи немецкому производителю.
"Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся. Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского парламента.
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину
27 марта, 20:42
Свою позицию по вопросу потенциальной перепродажи танков также должны высказать комиссия малой палаты – Совета кантонов, а затем – обе палаты парламента.
Ранее пресс-секретарь Федерального департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт сообщал РИА Новости, что Берн получил заявку от Берлина на покупку танков Leopard 2, но продажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято.
До этого пресс-служба минобороны Швейцарии заявляла, что у Берна есть 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось с просьбой об их приобретении.
Транспортировка норвежски[ танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
На Артемовском направлении заметили танки Leopard
22 марта, 12:45
 
В миреШвейцарияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала