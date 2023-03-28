https://ria.ru/20230328/tanki-1861373432.html

Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard

Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard - РИА Новости, 28.03.2023

Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу Германии 25 танков Leopard

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) во вторник одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87, что РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:34

2023-03-28T20:34

2023-03-28T20:34

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швейцария

германия

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ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) во вторник одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87, что создает условия для их продажи немецкому производителю. "Предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 87 было одобрено 17 голосами против 7 при одном воздержавшемся. Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в Германии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского парламента. Свою позицию по вопросу потенциальной перепродажи танков также должны высказать комиссия малой палаты – Совета кантонов, а затем – обе палаты парламента. Ранее пресс-секретарь Федерального департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт сообщал РИА Новости, что Берн получил заявку от Берлина на покупку танков Leopard 2, но продажа боевых танков потребует их предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято. До этого пресс-служба минобороны Швейцарии заявляла, что у Берна есть 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось с просьбой об их приобретении.

https://ria.ru/20230327/leopard-1861066462.html

https://ria.ru/20230322/leopard-1859748025.html

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