Британские танки скоро приступят к боевым задачам, заявил Резников
Глава Минобороны Украины Резников: британские танки скоро приступят к боевым задачам
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач.
Накануне Резников подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая уже поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.
"Было приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Такие танки, поставляемые Соединенным Королевством, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач", - написал Резников в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.