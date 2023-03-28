https://ria.ru/20230328/tanki-1861144456.html

Британские танки скоро приступят к боевым задачам, заявил Резников

Британские танки скоро приступят к боевым задачам, заявил Резников - РИА Новости, 28.03.2023

Британские танки скоро приступят к боевым задачам, заявил Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:21

2023-03-28T10:21

2023-03-28T10:21

специальная военная операция на украине

украина

россия

великобритания

алексей резников

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859723211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_951df525d2777f1adb349d245d70469f.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач. Накануне Резников подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая уже поступила на вооружение десантно-штурмовых войск. "Было приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Такие танки, поставляемые Соединенным Королевством, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач", - написал Резников в Twitter. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230327/uran-1860982767.html

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860950117.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, великобритания, алексей резников, нато