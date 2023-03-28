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В Гвинейском заливе пираты захватили танкер датской компании - РИА Новости, 28.03.2023
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15:07 28.03.2023 (обновлено: 15:09 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/tanker-1861266259.html
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер датской компании
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер датской компании - РИА Новости, 28.03.2023
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер датской компании
Пираты захватили в Гвинейском заливе танкер с 16 членами экипажа на борту, принадлежащий датской компании Monjasa, сообщило во вторник агентство Reuters. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:07
2023-03-28T15:09
в мире
республика конго
либерия
дубай
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ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Пираты захватили в Гвинейском заливе танкер с 16 членами экипажа на борту, принадлежащий датской компании Monjasa, сообщило во вторник агентство Reuters. "Пираты напали на датское судно в Гвинейском заливе и взяли его на абордаж, все каналы связи с судном отключены… Все 16 членов экипажа укрылись в безопасном помещении на борту судна Monjasa Reformer", - передает агентство со ссылкой на представителя компании. Уточняется, что танкер был взят на абордаж 25 марта в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Сообщается, что судно ходит под флагом Либерии и управляется базирующейся в Дубае компанией Montec Ship Management, которая принадлежит Monjasa. Танкер перевозит нефть и химикаты. "Montec сообщила об инциденте в центр морского сотрудничества, управляемый британскими и французскими военно-морскими силами для поддержания безопасности в Гвинейском заливе", - говорится в сообщении агентства. В компании Monjasa отметили, что сотрудничают со всеми соответствующими морскими властями в регионе, включая несколько военно-морских флотов.
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в мире, республика конго, либерия, дубай
В мире, Республика Конго, Либерия, Дубай
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер датской компании

Reuters: в Гвинейском заливе пираты захватили танкер датской компании Monjasa

© Pixabay / derdentoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Pixabay / derdento
Танкер. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Пираты захватили в Гвинейском заливе танкер с 16 членами экипажа на борту, принадлежащий датской компании Monjasa, сообщило во вторник агентство Reuters.
"Пираты напали на датское судно в Гвинейском заливе и взяли его на абордаж, все каналы связи с судном отключены… Все 16 членов экипажа укрылись в безопасном помещении на борту судна Monjasa Reformer", - передает агентство со ссылкой на представителя компании.
Уточняется, что танкер был взят на абордаж 25 марта в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Сообщается, что судно ходит под флагом Либерии и управляется базирующейся в Дубае компанией Montec Ship Management, которая принадлежит Monjasa. Танкер перевозит нефть и химикаты.
"Montec сообщила об инциденте в центр морского сотрудничества, управляемый британскими и французскими военно-морскими силами для поддержания безопасности в Гвинейском заливе", - говорится в сообщении агентства.
В компании Monjasa отметили, что сотрудничают со всеми соответствующими морскими властями в регионе, включая несколько военно-морских флотов.
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