https://ria.ru/20230328/sud-1861222906.html

В Чечне будут судить двоих обвиняемых по делу о теракте в 2005 году

В Чечне будут судить двоих обвиняемых по делу о теракте в 2005 году - РИА Новости, 28.03.2023

В Чечне будут судить двоих обвиняемых по делу о теракте в 2005 году

Еще два злоумышленника предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта в чеченском селе Знаменское в 2005 году, в ходе которого погибло 15 человек, а... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:26

2023-03-28T13:26

2023-03-28T13:26

россия

происшествия

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Еще два злоумышленника предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта в чеченском селе Знаменское в 2005 году, в ходе которого погибло 15 человек, а 36 были ранены, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленникам инкриминируется участие в банде, терроризм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц, похищение человека и незаконные хранение и перевозка взрывных устройств. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в июле 2005 года обвиняемые и другие члены банды в Новощедринской Чеченской Республики похитили и убили мужчину. После этого в селе Знаменское они припарковали автомобиль, начиненный самодельным взрывным устройством, в котором находился труп ранее похищенного мужчины. Чтобы привлечь внимание правоохранителей, один из злоумышленников несколько раз выстрелил по автомобилю. А когда у машины начались следственно-оперативные мероприятия, второй привел взрывное устройство в действие. В результате теракта погибло 15 человек, 36 получили ранения различной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов. Ранее к уголовной ответственности за совершение данных преступлений было привлечено шесть человек, трое из которых приговорены к длительным срокам наказания, в отношении остальных уголовное дело рассматривается в Южном окружном суде, два члена банды были ликвидированы.

https://ria.ru/20230327/kabul-1860956271.html

https://ria.ru/20230328/srok-1861179813.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, генеральная прокуратура рф