https://ria.ru/20230328/sud-1861222906.html
В Чечне будут судить двоих обвиняемых по делу о теракте в 2005 году
В Чечне будут судить двоих обвиняемых по делу о теракте в 2005 году - РИА Новости, 28.03.2023
В Чечне будут судить двоих обвиняемых по делу о теракте в 2005 году
Еще два злоумышленника предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта в чеченском селе Знаменское в 2005 году, в ходе которого погибло 15 человек, а... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:26
2023-03-28T13:26
2023-03-28T13:26
россия
происшествия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Еще два злоумышленника предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта в чеченском селе Знаменское в 2005 году, в ходе которого погибло 15 человек, а 36 были ранены, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленникам инкриминируется участие в банде, терроризм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц, похищение человека и незаконные хранение и перевозка взрывных устройств. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в июле 2005 года обвиняемые и другие члены банды в Новощедринской Чеченской Республики похитили и убили мужчину. После этого в селе Знаменское они припарковали автомобиль, начиненный самодельным взрывным устройством, в котором находился труп ранее похищенного мужчины. Чтобы привлечь внимание правоохранителей, один из злоумышленников несколько раз выстрелил по автомобилю. А когда у машины начались следственно-оперативные мероприятия, второй привел взрывное устройство в действие. В результате теракта погибло 15 человек, 36 получили ранения различной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов. Ранее к уголовной ответственности за совершение данных преступлений было привлечено шесть человек, трое из которых приговорены к длительным срокам наказания, в отношении остальных уголовное дело рассматривается в Южном окружном суде, два члена банды были ликвидированы.
https://ria.ru/20230327/kabul-1860956271.html
https://ria.ru/20230328/srok-1861179813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, генеральная прокуратура рф
Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ
В Чечне будут судить двоих обвиняемых по делу о теракте в 2005 году
Еще два обвиняемых по делу о теракте в Чечне в 2005 году предстанут перед судом
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости.
Еще два злоумышленника предстанут перед судом по обвинению в совершении теракта в чеченском селе Знаменское в 2005 году, в ходе которого погибло 15 человек, а 36 были ранены, сообщает пресс-служба
Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что злоумышленникам инкриминируется участие в банде, терроризм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц, похищение человека и незаконные хранение и перевозка взрывных устройств.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в июле 2005 года обвиняемые и другие члены банды в Новощедринской Чеченской Республики похитили и убили мужчину. После этого в селе Знаменское они припарковали автомобиль, начиненный самодельным взрывным устройством, в котором находился труп ранее похищенного мужчины. Чтобы привлечь внимание правоохранителей, один из злоумышленников несколько раз выстрелил по автомобилю. А когда у машины начались следственно-оперативные мероприятия, второй привел взрывное устройство в действие.
В результате теракта погибло 15 человек, 36 получили ранения различной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.
Ранее к уголовной ответственности за совершение данных преступлений было привлечено шесть человек, трое из которых приговорены к длительным срокам наказания, в отношении остальных уголовное дело рассматривается в Южном окружном суде, два члена банды были ликвидированы.
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