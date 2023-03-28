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Криминальный авторитет предстанет перед судом в Москве
Криминальный авторитет предстанет перед судом в Москве - РИА Новости, 28.03.2023
Криминальный авторитет предстанет перед судом в Москве
Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета Айткали Маймушева (Лехи Семипалатинского) направлено в суд РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:14
2023-03-28T13:14
2023-03-28T13:14
происшествия
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россия
московский городской суд
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета Айткали Маймушева (Лехи Семипалатинского) направлено в суд в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего Айткали Маймушева. Он обвиняется по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере")", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, Маймушев с 1997 года, занимая высшее положение в преступной иерархии, в соответствии с принятыми в криминальной среде традициями и правилами поддерживает криминальную субкультуру и сплачивает лиц криминальной направленности. В ведомстве подчеркивают, что, пользуясь у этих лиц безоговорочным авторитетом, он обязывает других представителей преступной среды подчиняться его воле и выполнять его указания. В январе 2023 года Маймушев был задержан сотрудниками полиции в баре одной из столичных гостиниц, в ходе личного досмотра у него было обнаружено большое количество метадона.
https://ria.ru/20230328/ubiystvo-1861193981.html
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происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
Криминальный авторитет предстанет перед судом в Москве
В Москве направили суд дело криминального авторитета Айткали Маймушева