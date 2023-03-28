https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке

В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке - РИА Новости, 28.03.2023

В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке

Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:00

2023-03-28T18:00

2023-03-28T19:05

происшествия

москва

строгино

сбербанк россии

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел накануне на Неманском проезде. В полицию поступило сообщение, что в офисе одного из банков неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета. Как уточнил агентству источник, хулигана задержала вневедомственная охрана в отделении Сбербанка.Стрелявшим оказался житель района Строгино 1951 года рождения. Его опросили, оружие направили на исследование, проводится проверка.В полиции не уточнили, что удалось ли мошенникам еще каким-то образом обмануть пенсионера или они ограничились "шуткой" про "слитые" данные.

https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html

москва

строгино

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происшествия, москва, строгино, сбербанк россии