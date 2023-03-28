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В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке - РИА Новости, 28.03.2023
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18:00 28.03.2023 (обновлено: 19:05 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке - РИА Новости, 28.03.2023
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:00
2023-03-28T19:05
происшествия
москва
строгино
сбербанк россии
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел накануне на Неманском проезде. В полицию поступило сообщение, что в офисе одного из банков неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета. Как уточнил агентству источник, хулигана задержала вневедомственная охрана в отделении Сбербанка.Стрелявшим оказался житель района Строгино 1951 года рождения. Его опросили, оружие направили на исследование, проводится проверка.В полиции не уточнили, что удалось ли мошенникам еще каким-то образом обмануть пенсионера или они ограничились "шуткой" про "слитые" данные.
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html
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происшествия, москва, строгино, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Строгино, Сбербанк России
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке

В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера устроить стрельбу в банке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел накануне на Неманском проезде. В полицию поступило сообщение, что в офисе одного из банков неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета. Как уточнил агентству источник, хулигана задержала вневедомственная охрана в отделении Сбербанка.
«

"В ходе телефонного разговора с мошенниками получил он информацию о том, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников одного из банков, куда мужчина и направился выяснять обстоятельства, взяв с собой пневматический пистолет. В ходе конфликта с сотрудниками мужчина произвел выстрел вверх, после чего был задержан", — рассказал собеседник РИА Новости.

Стрелявшим оказался житель района Строгино 1951 года рождения. Его опросили, оружие направили на исследование, проводится проверка.
В полиции не уточнили, что удалось ли мошенникам еще каким-то образом обмануть пенсионера или они ограничились "шуткой" про "слитые" данные.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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ПроисшествияМоскваСтрогиноСбербанк России
 
 
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