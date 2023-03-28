https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке - РИА Новости, 28.03.2023
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:00
2023-03-28T18:00
2023-03-28T19:05
происшествия
москва
строгино
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/44/1531694455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e96e4a27682914a2aecd0855b70ea34.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел накануне на Неманском проезде. В полицию поступило сообщение, что в офисе одного из банков неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета. Как уточнил агентству источник, хулигана задержала вневедомственная охрана в отделении Сбербанка.Стрелявшим оказался житель района Строгино 1951 года рождения. Его опросили, оружие направили на исследование, проводится проверка.В полиции не уточнили, что удалось ли мошенникам еще каким-то образом обмануть пенсионера или они ограничились "шуткой" про "слитые" данные.
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html
москва
строгино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/44/1531694455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5d2c24e6de111aa24ce85b331272564.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, строгино, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Строгино, Сбербанк России
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
В Москве телефонные мошенники убедили пенсионера устроить стрельбу в банке
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Разговор с телефонными аферистами довел пенсионера до разборок со стрельбой в банке на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел накануне на Неманском проезде. В полицию поступило сообщение, что в офисе одного из банков неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета. Как уточнил агентству источник, хулигана задержала вневедомственная охрана в отделении Сбербанка.
«
"В ходе телефонного разговора с мошенниками получил он информацию о том, что его персональные данные стали открытыми по вине сотрудников одного из банков, куда мужчина и направился выяснять обстоятельства, взяв с собой пневматический пистолет. В ходе конфликта с сотрудниками мужчина произвел выстрел вверх, после чего был задержан", — рассказал собеседник РИА Новости.
Стрелявшим оказался житель района Строгино
1951 года рождения. Его опросили, оружие направили на исследование, проводится проверка.
В полиции не уточнили, что удалось ли мошенникам еще каким-то образом обмануть пенсионера или они ограничились "шуткой" про "слитые" данные.
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк