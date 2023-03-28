Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое
Президент США Байден прокомментировал стрельбу в школе в Нэшвилле шуткой про мороженое
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле с шутки про мороженое, сообщает CBS News.
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"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — заявил американский лидер под смех аудитории.
После шутки президент США прокомментировал стрельбу в нэшвилльской приходской школе. По его словам, информация о том, "что произошло и по какой причине", все еще уточнял. Он также поблагодарил сотрудников полиции за молниеносную реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших в инциденте.
В заключение Байден отметил, что необходимо приложить усилия, чтобы остановить насилие и добавил, что в очередной раз обратился к конгрессу для продвижения законопроекта о запрете оружия.
Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.