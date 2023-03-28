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Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое - РИА Новости, 28.03.2023
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03:05 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/strelba-1861103775.html
Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое
Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое - РИА Новости, 28.03.2023
Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое
Президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле с шутки про мороженое, сообщает CBS News. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:05
2023-03-28T03:05
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле с шутки про мороженое, сообщает CBS News.После шутки президент США прокомментировал стрельбу в нэшвилльской приходской школе. По его словам, информация о том, "что произошло и по какой причине", все еще уточнял. Он также поблагодарил сотрудников полиции за молниеносную реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших в инциденте.В заключение Байден отметил, что необходимо приложить усилия, чтобы остановить насилие и добавил, что в очередной раз обратился к конгрессу для продвижения законопроекта о запрете оружия.Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.
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в мире, сша, нэшвилл, джо байден, джилл байден
В мире, США, Нэшвилл, Джо Байден, Джилл Байден
Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое

Президент США Байден прокомментировал стрельбу в школе в Нэшвилле шуткой про мороженое

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле с шутки про мороженое, сообщает CBS News.
«

"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — заявил американский лидер под смех аудитории.

После шутки президент США прокомментировал стрельбу в нэшвилльской приходской школе. По его словам, информация о том, "что произошло и по какой причине", все еще уточнял. Он также поблагодарил сотрудников полиции за молниеносную реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших в инциденте.
В заключение Байден отметил, что необходимо приложить усилия, чтобы остановить насилие и добавил, что в очередной раз обратился к конгрессу для продвижения законопроекта о запрете оружия.
Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.
Офицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
При стрельбе в школе в Нэшвилле погибли шесть человек
Вчера, 20:36
 
В миреСШАНэшвиллДжо БайденДжилл Байден
 
 
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