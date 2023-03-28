https://ria.ru/20230328/strelba-1861103775.html

Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое

Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое - РИА Новости, 28.03.2023

Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое

Президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле с шутки про мороженое, сообщает CBS News. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:05

2023-03-28T03:05

2023-03-28T03:05

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден начал выступление о стрельбе в приходской школе в Нэшвилле с шутки про мороженое, сообщает CBS News.После шутки президент США прокомментировал стрельбу в нэшвилльской приходской школе. По его словам, информация о том, "что произошло и по какой причине", все еще уточнял. Он также поблагодарил сотрудников полиции за молниеносную реакцию и выразил соболезнования семьям пострадавших в инциденте.В заключение Байден отметил, что необходимо приложить усилия, чтобы остановить насилие и добавил, что в очередной раз обратился к конгрессу для продвижения законопроекта о запрете оружия.Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в школе американского города Нэшвилл погибли трое детей и трое педагогов. По данным полиции, огонь открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.

https://ria.ru/20230327/strelba-1861065185.html

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