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Российские студенты разработали стикеры для определения повреждения груза - РИА Новости, 28.03.2023
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Наука
 
06:34 28.03.2023 (обновлено: 06:36 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/stikery-1861110965.html
Российские студенты разработали стикеры для определения повреждения груза
Российские студенты разработали стикеры для определения повреждения груза - РИА Новости, 28.03.2023
Российские студенты разработали стикеры для определения повреждения груза
Студенты из Иванова разработали датчики-наклейки, которые показывают повреждения грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T06:34
2023-03-28T06:36
наука
экономика
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Студенты из Иванова разработали датчики-наклейки, которые показывают повреждения грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда Ивановского государственного химико-технологического университета создала датчики-наклейки, которые показывают, что груз был поврежден при транспортировке, и помогают отследить, в какой момент это произошло. Решение позволит повысить качество доставки ценных, дорогих или хрупких грузов для транспортных компаний. Работа над проектом велась в рамках акселерационной программы, оператором которой выступает Платформа Национальной технологической инициативы", - сообщили в организации. Это небольшой датчик удара на самоклеящейся основе, которым часто пользуются транспортные компании. В ходе лабораторных экспериментов разработчики обратили внимание на особое вещество, N-ацетилдигидроанонаин, которое реагирует на физическое воздействие и меняет цвет при повреждении груза. "Датчиком выступает стикер с нанесенным на него веществом. Вещество закрепляют на наклейке, которую можно разместить на транспортировочной упаковке. Если повреждение пришлось на место размещения стикера, то происходит люминесценция вещества. Датчик не сработает, если упаковка будет разорвана или растянута в другом месте", – процитировали в НТИ слова лидера команды, студента первого курса магистратуры Ивановского государственного химико-технологического университета Даниила Грязнова. Стоимость компонентов на один датчик-стикер составит 5 рублей из расчета на партию в 500 штук. "В ближайшее время студенческая компания планирует провести лабораторные испытания вещества, а уже к середине 2023 года появится тестовый образец датчика. Вывести решение на рынок планируется в ближайшие 2-3 года", - добавили в НТИ.
https://ria.ru/20230324/rosatom-1860270321.html
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экономика, технологии, национальная технологическая инициатива (нти)
Наука, Экономика, Технологии, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Российские студенты разработали стикеры для определения повреждения груза

НТИ: студенты из Иванова разработали стикеры, которые определяют повреждения грузов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник упаковывает коробки
Сотрудник упаковывает коробки - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник упаковывает коробки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Студенты из Иванова разработали датчики-наклейки, которые показывают повреждения грузов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда Ивановского государственного химико-технологического университета создала датчики-наклейки, которые показывают, что груз был поврежден при транспортировке, и помогают отследить, в какой момент это произошло. Решение позволит повысить качество доставки ценных, дорогих или хрупких грузов для транспортных компаний. Работа над проектом велась в рамках акселерационной программы, оператором которой выступает Платформа Национальной технологической инициативы", - сообщили в организации.
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Это небольшой датчик удара на самоклеящейся основе, которым часто пользуются транспортные компании. В ходе лабораторных экспериментов разработчики обратили внимание на особое вещество, N-ацетилдигидроанонаин, которое реагирует на физическое воздействие и меняет цвет при повреждении груза.
"Датчиком выступает стикер с нанесенным на него веществом. Вещество закрепляют на наклейке, которую можно разместить на транспортировочной упаковке. Если повреждение пришлось на место размещения стикера, то происходит люминесценция вещества. Датчик не сработает, если упаковка будет разорвана или растянута в другом месте", – процитировали в НТИ слова лидера команды, студента первого курса магистратуры Ивановского государственного химико-технологического университета Даниила Грязнова.
Стоимость компонентов на один датчик-стикер составит 5 рублей из расчета на партию в 500 штук.
"В ближайшее время студенческая компания планирует провести лабораторные испытания вещества, а уже к середине 2023 года появится тестовый образец датчика. Вывести решение на рынок планируется в ближайшие 2-3 года", - добавили в НТИ.
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