https://ria.ru/20230328/stelba-1861266921.html

В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу

В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу - РИА Новости, 28.03.2023

В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу

Неадекватный 61-летний мужчина в микрорайоне Светлом Мошковского района Новосибирской области открыл стрельбу из квартиры, пострадавших нет, сообщило областное... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:11

2023-03-28T15:11

2023-03-28T15:12

происшествия

светлый

мошковский район

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Неадекватный 61-летний мужчина в микрорайоне Светлом Мошковского района Новосибирской области открыл стрельбу из квартиры, пострадавших нет, сообщило областное ГУМВД РФ. По данным полиции, около 14.00 (10.00 мск) вторника в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя с оружием в многоэтажном доме в микрорайоне Светлом. По данным СМИ, мужчина открыл стрельбу из окна. "На место происшествия прибыли сотрудники отдела МВД России по Мошковскому району. Находившийся в квартире, предположительно, в состоянии опьянения гражданин приоткрыл дверь и произвел выстрел… Полицейским уговорами удалось убедить мужчину открыть дверь и сдать оружие. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На место выезжал заместитель начальника ГУМВД по Новосибирской области - начальник полиции генерал-майор полиции Константин Гаврин. "Личность гражданина установлена. Им оказался 61-летний местный житель. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Оружие изъято и будет направлено на экспертизу", - добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20230328/dagestan-1861258712.html

https://ria.ru/20230328/krazha-1861224640.html

светлый

мошковский район

новосибирская область

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происшествия, светлый, мошковский район, новосибирская область, россия