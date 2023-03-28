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В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу - РИА Новости, 28.03.2023
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15:11 28.03.2023 (обновлено: 15:12 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/stelba-1861266921.html
В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу
В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу - РИА Новости, 28.03.2023
В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу
Неадекватный 61-летний мужчина в микрорайоне Светлом Мошковского района Новосибирской области открыл стрельбу из квартиры, пострадавших нет, сообщило областное... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:11
2023-03-28T15:12
происшествия
светлый
мошковский район
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Неадекватный 61-летний мужчина в микрорайоне Светлом Мошковского района Новосибирской области открыл стрельбу из квартиры, пострадавших нет, сообщило областное ГУМВД РФ. По данным полиции, около 14.00 (10.00 мск) вторника в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя с оружием в многоэтажном доме в микрорайоне Светлом. По данным СМИ, мужчина открыл стрельбу из окна. "На место происшествия прибыли сотрудники отдела МВД России по Мошковскому району. Находившийся в квартире, предположительно, в состоянии опьянения гражданин приоткрыл дверь и произвел выстрел… Полицейским уговорами удалось убедить мужчину открыть дверь и сдать оружие. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На место выезжал заместитель начальника ГУМВД по Новосибирской области - начальник полиции генерал-майор полиции Константин Гаврин. "Личность гражданина установлена. Им оказался 61-летний местный житель. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Оружие изъято и будет направлено на экспертизу", - добавили в полицейском главке.
https://ria.ru/20230328/dagestan-1861258712.html
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светлый
мошковский район
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происшествия, светлый, мошковский район, новосибирская область, россия
Происшествия, Светлый, Мошковский район, Новосибирская область, Россия
В Новосибирской области пьяный мужчина открыл стрельбу

В Новосибирской области неадекватный мужчина открыл стрельбу в поселке, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Неадекватный 61-летний мужчина в микрорайоне Светлом Мошковского района Новосибирской области открыл стрельбу из квартиры, пострадавших нет, сообщило областное ГУМВД РФ.
По данным полиции, около 14.00 (10.00 мск) вторника в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя с оружием в многоэтажном доме в микрорайоне Светлом. По данным СМИ, мужчина открыл стрельбу из окна.
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"На место происшествия прибыли сотрудники отдела МВД России по Мошковскому району. Находившийся в квартире, предположительно, в состоянии опьянения гражданин приоткрыл дверь и произвел выстрел… Полицейским уговорами удалось убедить мужчину открыть дверь и сдать оружие. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На место выезжал заместитель начальника ГУМВД по Новосибирской области - начальник полиции генерал-майор полиции Константин Гаврин.
"Личность гражданина установлена. Им оказался 61-летний местный житель. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Оружие изъято и будет направлено на экспертизу", - добавили в полицейском главке.
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ПроисшествияСветлыйМошковский районНовосибирская областьРоссия
 
 
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