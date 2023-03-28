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МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 28.03.2023
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11:08 28.03.2023 (обновлено: 11:35 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/standarty-1861161252.html
МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками"
МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 28.03.2023
МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками"
США постоянно стремятся провести так называемые расследования в отношении многих развивающихся стран, но в случае с "Северными потоками" ведут себя скрытно, это РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:08
2023-03-28T11:35
в мире
сша
владимир путин
сеймур херш
алексей миллер
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. США постоянно стремятся провести так называемые расследования в отношении многих развивающихся стран, но в случае с "Северными потоками" ведут себя скрытно, это очевидные двойные стандарты, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались."США стремятся проводить так называемые расследования в отношении других развивающихся стран, однако в отношении этого происшествия (взрывы на "Северных потоках" - ред.), представляющего серьезную угрозу для международного мира и безопасности, они ведут себя скрытно, очевидно придерживаясь двойных стандартов. Позвольте спросить, США, чего вы боитесь?" - заявила дипломат.По словам Мао Нин, довольно много членов СБ ООН в своих выступлениях осудили теракт на "Северных потоках", некоторые также указали, что расследование должно быть ускорено, а информация должна быть прозрачной."Это в полной мере объясняет, что проблемы обеспечения безопасности глобальной транснациональной инфраструктуры привлекают повышенное внимание, а всестороннее, беспристрастное, прозрачное и независимое международное расследование имеет первостепенное значение", - подчеркнула она.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861080280.html
https://ria.ru/20230328/rassledovanie-1861162783.html
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в мире, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками"

МИД КНР: США проявляют двойные стандарты в ситуации с расследованием по "Северным потокам"

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. США постоянно стремятся провести так называемые расследования в отношении многих развивающихся стран, но в случае с "Северными потоками" ведут себя скрытно, это очевидные двойные стандарты, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Бразилия и Китай проголосовали за резолюцию России по "Северным потокам"
27 марта, 22:21
"США стремятся проводить так называемые расследования в отношении других развивающихся стран, однако в отношении этого происшествия (взрывы на "Северных потоках" - ред.), представляющего серьезную угрозу для международного мира и безопасности, они ведут себя скрытно, очевидно придерживаясь двойных стандартов. Позвольте спросить, США, чего вы боитесь?" - заявила дипломат.
По словам Мао Нин, довольно много членов СБ ООН в своих выступлениях осудили теракт на "Северных потоках", некоторые также указали, что расследование должно быть ускорено, а информация должна быть прозрачной.
"Это в полной мере объясняет, что проблемы обеспечения безопасности глобальной транснациональной инфраструктуры привлекают повышенное внимание, а всестороннее, беспристрастное, прозрачное и независимое международное расследование имеет первостепенное значение", - подчеркнула она.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Китай надеется на прогресс в расследовании взрывов на "Северных потоках"
Вчера, 11:14
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Путин высказался об отношениях с Китаем
26 марта, 12:54
 
В миреСШАВладимир ПутинСеймур ХершАлексей МиллерСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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