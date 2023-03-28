https://ria.ru/20230328/standarty-1861161252.html

МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками"

МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 28.03.2023

МИД КНР обвинил США в двойных стандартах в ситуации с "Северными потоками"

США постоянно стремятся провести так называемые расследования в отношении многих развивающихся стран, но в случае с "Северными потоками" ведут себя скрытно, это РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:08

2023-03-28T11:08

2023-03-28T11:35

в мире

сша

владимир путин

сеймур херш

алексей миллер

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. США постоянно стремятся провести так называемые расследования в отношении многих развивающихся стран, но в случае с "Северными потоками" ведут себя скрытно, это очевидные двойные стандарты, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались."США стремятся проводить так называемые расследования в отношении других развивающихся стран, однако в отношении этого происшествия (взрывы на "Северных потоках" - ред.), представляющего серьезную угрозу для международного мира и безопасности, они ведут себя скрытно, очевидно придерживаясь двойных стандартов. Позвольте спросить, США, чего вы боитесь?" - заявила дипломат.По словам Мао Нин, довольно много членов СБ ООН в своих выступлениях осудили теракт на "Северных потоках", некоторые также указали, что расследование должно быть ускорено, а информация должна быть прозрачной."Это в полной мере объясняет, что проблемы обеспечения безопасности глобальной транснациональной инфраструктуры привлекают повышенное внимание, а всестороннее, беспристрастное, прозрачное и независимое международное расследование имеет первостепенное значение", - подчеркнула она.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861080280.html

https://ria.ru/20230328/rassledovanie-1861162783.html

https://ria.ru/20230326/kitay-1860721660.html

сша

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"