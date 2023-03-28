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"Идеальный шторм". США предупредили о крахе доллара - РИА Новости, 28.03.2023
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19:20 28.03.2023 (обновлено: 19:34 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html
"Идеальный шторм". США предупредили о крахе доллара
"Идеальный шторм". США предупредили о крахе доллара - РИА Новости, 28.03.2023
"Идеальный шторм". США предупредили о крахе доллара
Соединенные Штаты столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, заявил обозреватель Фарид... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:20
2023-03-28T19:34
сша
китай
федеральная резервная система сша
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, заявил обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN . Отрывок передачи он опубликовал в личном Twitter-аккаунте."Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара", — пояснил эксперт.Необычно то, что при нынешнем финансовом кризисе доллар ослабевает, а не укрепляется как это было раньше, отметил Закария, сославшись на заявление инвестора Ручира Шарма.Если американская валюта действительно сдает позиции, то гражданам США, считает обозреватель, следует начать беспокоиться, поскольку Вашингтон не намерен отказываться от дурных геополитических привычек с америкоцентричным представлением о мире.По его словам, Белый дом привык сорить деньгами, не заботясь о росте дефицита: государственный долг страны вырос за последние 20 лет почти в пять раз, а Федеральная резервная система (ФРС) не раз спасала американскую экономику путем нездоровых манипуляций, напомнил журналист.На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, "Россия бы им пользовалась, но ей не дают". Вместо этого Кремль будет вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными.
https://ria.ru/20230326/ssha-1860778766.html
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сша, китай, федеральная резервная система сша, в мире, владимир путин
США, Китай, Федеральная резервная система США, В мире, Владимир Путин
"Идеальный шторм". США предупредили о крахе доллара

Американский журналист Закария предрек крушение экономики США из-за ослабления доллара

© AP Photo / Frank Franklin IIПрохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты столкнутся с невиданных масштабов экономическим кризисом, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке, заявил обозреватель Фарид Закария в эфире телеканала CNN . Отрывок передачи он опубликовал в личном Twitter-аккаунте.
"Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара", — пояснил эксперт.
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Необычно то, что при нынешнем финансовом кризисе доллар ослабевает, а не укрепляется как это было раньше, отметил Закария, сославшись на заявление инвестора Ручира Шарма.
Если американская валюта действительно сдает позиции, то гражданам США, считает обозреватель, следует начать беспокоиться, поскольку Вашингтон не намерен отказываться от дурных геополитических привычек с америкоцентричным представлением о мире.
По его словам, Белый дом привык сорить деньгами, не заботясь о росте дефицита: государственный долг страны вырос за последние 20 лет почти в пять раз, а Федеральная резервная система (ФРС) не раз спасала американскую экономику путем нездоровых манипуляций, напомнил журналист.
«

"Все это было допустимо только благодаря уникальному статусу доллара, но если он изменится, то США будет ждать невиданная расплата", — подытожил он.

На минувшей неделе Владимир Путин заявил, что Москва, предлагая использовать китайские юани в расчетах с другими странами, не посягает на доллар, "Россия бы им пользовалась, но ей не дают". Вместо этого Кремль будет вынужден расширять использование тех валют, которые считает надежными.
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