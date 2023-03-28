https://ria.ru/20230328/srok-1861183881.html

Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР

Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023

Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР

Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима контрактника украинских войск за убийство мирного жителя, совершенно ради устрашения гражданских РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:11

2023-03-28T12:11

2023-03-28T12:11

россия

луганская народная республика

попасная

главная военная прокуратура

главная военная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима контрактника украинских войск за убийство мирного жителя, совершенно ради устрашения гражданских в Попасной, сообщили в журналистам пресс-службах Главной военной прокуратуры РФ и Следственного комитета России. Верховный суд ЛНР, по данным ГВП, признал 48-летнего уроженца Донецкой области Артема Бублика виновным в убийстве, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. В пресс-службе Следственного комитета РФ рассказали, что 5 мая прошлого года украинский боевик расстрелял из автомата мужчину для "устрашения жителей домов в Попасной". "Суд приговорил преступника к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230328/yasinovataya-1861125392.html

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попасная

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, попасная, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф