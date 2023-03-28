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Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023
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12:11 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/srok-1861183881.html
Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР
Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2023
Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР
Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима контрактника украинских войск за убийство мирного жителя, совершенно ради устрашения гражданских РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:11
2023-03-28T12:11
россия
луганская народная республика
попасная
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима контрактника украинских войск за убийство мирного жителя, совершенно ради устрашения гражданских в Попасной, сообщили в журналистам пресс-службах Главной военной прокуратуры РФ и Следственного комитета России. Верховный суд ЛНР, по данным ГВП, признал 48-летнего уроженца Донецкой области Артема Бублика виновным в убийстве, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. В пресс-службе Следственного комитета РФ рассказали, что 5 мая прошлого года украинский боевик расстрелял из автомата мужчину для "устрашения жителей домов в Попасной". "Суд приговорил преступника к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
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россия, луганская народная республика, попасная, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф
Россия, Луганская Народная Республика, Попасная, Главная военная прокуратура, Главная военная прокуратура РФ
Украинский военный получил 15 лет за расстрел мирного жителя в ЛНР

Верховный суд ЛНР дал 15 лет колонии украинскому военному за убийство мирного жителя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима контрактника украинских войск за убийство мирного жителя, совершенно ради устрашения гражданских в Попасной, сообщили в журналистам пресс-службах Главной военной прокуратуры РФ и Следственного комитета России.
Верховный суд ЛНР, по данным ГВП, признал 48-летнего уроженца Донецкой области Артема Бублика виновным в убийстве, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
В пресс-службе Следственного комитета РФ рассказали, что 5 мая прошлого года украинский боевик расстрелял из автомата мужчину для "устрашения жителей домов в Попасной".
"Суд приговорил преступника к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
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