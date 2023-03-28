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Житель Ингушетии получил срок за участие в террористической организации - РИА Новости, 28.03.2023
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12:02 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/srok-1861179813.html
Житель Ингушетии получил срок за участие в террористической организации
Житель Ингушетии получил срок за участие в террористической организации - РИА Новости, 28.03.2023
Житель Ингушетии получил срок за участие в террористической организации
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ингушетии Багаудина Евлоева за участие в террористической организации "Имарат Кавказ"* и помощь... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:02
2023-03-28T12:02
россия
происшествия
республика ингушетия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ингушетии Багаудина Евлоева за участие в террористической организации "Имарат Кавказ"* и помощь боевикам, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в марте 2017 года Евлоев вступил в состав "Имарат Кавказ"* и одноименное вооруженное формирование, которое было ячейкой этой террористической организации в Ингушетии. Летом 2020 года он подыскал конспиративное жилье для руководителя данной организации и ее участников. После заселения в дом Евлоев снабжал их едой и предметами первой необходимости, а также организовал оказание медицинской помощи одному из участников террористической организации, отметили в суде. Также, по данным ведомства, Евлоев вместе с другим человеком тайно перевозил руководителя НВФ. Позже они нашли для руководителя и членов организации новое жилье. Кроме того, с марта 2017 года Евлоев в течение трех лет незаконно хранил, переносил и перевозил огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, мины и гранаты, добавили в суде. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании, а также незаконном хранении и перевозке оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. "В соответствии с приговором суда, Евлоев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, происшествия, республика ингушетия
Россия, Происшествия, Республика Ингушетия
Житель Ингушетии получил срок за участие в террористической организации

Жителя Ингушетии приговорили к 12 годам колонии за участие в террористической организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии жителя Ингушетии Багаудина Евлоева за участие в террористической организации "Имарат Кавказ"* и помощь боевикам, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в марте 2017 года Евлоев вступил в состав "Имарат Кавказ"* и одноименное вооруженное формирование, которое было ячейкой этой террористической организации в Ингушетии. Летом 2020 года он подыскал конспиративное жилье для руководителя данной организации и ее участников. После заселения в дом Евлоев снабжал их едой и предметами первой необходимости, а также организовал оказание медицинской помощи одному из участников террористической организации, отметили в суде.
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Также, по данным ведомства, Евлоев вместе с другим человеком тайно перевозил руководителя НВФ. Позже они нашли для руководителя и членов организации новое жилье.
Кроме того, с марта 2017 года Евлоев в течение трех лет незаконно хранил, переносил и перевозил огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, мины и гранаты, добавили в суде.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании, а также незаконном хранении и перевозке оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
"В соответствии с приговором суда, Евлоев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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