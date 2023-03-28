Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации
Глава Воркуты Шапошников заявил, что отправится служить по контракту в зоне спецоперации
Глава города Воркуты Ярослав Шапошников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников пойдет служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
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"Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО России. Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег", — сказал Шапошников.
По его словам, он принял это решение осознанно. Глава Республики Коми Владимир Уйба, в свою очередь, поддержал коллегу.
Ярослав Шапошников родился 31 января 1979 года в Астрахани. Закончил Школу милиции, работал в следственном подразделении. В 21 год его в составе мобильного отряда МВД направили в служебную командировку в Чечню. Принимал участие в контртеррористических мероприятиях. После возвращения в Астрахань был направлен в служебную командировку в Москву в следственную часть СК при МВД.
Некоторое время работал начальником отдела правового обеспечения в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области. Занял пост исполняющего обязанности главы Кузьмищенского сельского поселения, был избран председателем собрания депутатов Костромского района. Обе должности он занимал до 2020-го. Избран мэром Воркуты 12 марта 2021 года.