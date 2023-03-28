https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861268664.html

Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации

Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023

Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников пойдет служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:16

2023-03-28T15:16

2023-03-28T16:07

специальная военная операция на украине

воркута

владимир уйба

украина

россия

политика

астрахань

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников пойдет служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.По его словам, он принял это решение осознанно. Глава Республики Коми Владимир Уйба, в свою очередь, поддержал коллегу.Ярослав Шапошников родился 31 января 1979 года в Астрахани. Закончил Школу милиции, работал в следственном подразделении. В 21 год его в составе мобильного отряда МВД направили в служебную командировку в Чечню. Принимал участие в контртеррористических мероприятиях. После возвращения в Астрахань был направлен в служебную командировку в Москву в следственную часть СК при МВД. Некоторое время работал начальником отдела правового обеспечения в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области. Занял пост исполняющего обязанности главы Кузьмищенского сельского поселения, был избран председателем собрания депутатов Костромского района. Обе должности он занимал до 2020-го. Избран мэром Воркуты 12 марта 2021 года.

https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воркута, владимир уйба, украина, россия, политика, астрахань