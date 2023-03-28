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Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 28.03.2023 (обновлено: 16:07 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861268664.html
Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации
Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.03.2023
Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников пойдет служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:16
2023-03-28T16:07
специальная военная операция на украине
воркута
владимир уйба
украина
россия
политика
астрахань
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников пойдет служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.По его словам, он принял это решение осознанно. Глава Республики Коми Владимир Уйба, в свою очередь, поддержал коллегу.Ярослав Шапошников родился 31 января 1979 года в Астрахани. Закончил Школу милиции, работал в следственном подразделении. В 21 год его в составе мобильного отряда МВД направили в служебную командировку в Чечню. Принимал участие в контртеррористических мероприятиях. После возвращения в Астрахань был направлен в служебную командировку в Москву в следственную часть СК при МВД. Некоторое время работал начальником отдела правового обеспечения в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области. Занял пост исполняющего обязанности главы Кузьмищенского сельского поселения, был избран председателем собрания депутатов Костромского района. Обе должности он занимал до 2020-го. Избран мэром Воркуты 12 марта 2021 года.
https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html
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воркута, владимир уйба, украина, россия, политика, астрахань
Специальная военная операция на Украине, Воркута, Владимир Уйба, Украина, Россия, Политика, Астрахань
Глава Воркуты пойдет служить по контракту в зоне спецоперации

Глава Воркуты Шапошников заявил, что отправится служить по контракту в зоне спецоперации

© Фото пресс-службы администрации города ВоркутаГлава города Воркуты Ярослав Шапошников
Глава города Воркуты Ярослав Шапошников
© Фото пресс-службы администрации города Воркута
Глава города Воркуты Ярослав Шапошников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников пойдет служить по контракту в зоне спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«

"Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО России. Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег", — сказал Шапошников.

По его словам, он принял это решение осознанно. Глава Республики Коми Владимир Уйба, в свою очередь, поддержал коллегу.
Ярослав Шапошников родился 31 января 1979 года в Астрахани. Закончил Школу милиции, работал в следственном подразделении. В 21 год его в составе мобильного отряда МВД направили в служебную командировку в Чечню. Принимал участие в контртеррористических мероприятиях. После возвращения в Астрахань был направлен в служебную командировку в Москву в следственную часть СК при МВД.
Некоторое время работал начальником отдела правового обеспечения в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской области. Занял пост исполняющего обязанности главы Кузьмищенского сельского поселения, был избран председателем собрания депутатов Костромского района. Обе должности он занимал до 2020-го. Избран мэром Воркуты 12 марта 2021 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВоркутаВладимир УйбаУкраинаРоссияПолитикаАстрахань
 
 
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