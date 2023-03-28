https://ria.ru/20230328/spetsoperatsiya-1861254999.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.03.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.03.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:25
2023-03-28T16:25
2023-03-28T17:24
инфографика
спецоперация
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком, Купянском, Южнодонецком, Запорожском, Херсонском и Краснолиманском направлениях. В Артемовске продолжаются бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что промзона города практически зачищена.Ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 114 районов скопления живой силы и техники, радиолокатор наведения ЗРК С-300. Средства ПВО сбили 12 беспилотников, 18 снарядов РСЗО HIMARS и управляемый снаряд GLSDB.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 404 самолета, 226 вертолетов, 3612 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 1074 реактивные системы залпового огня, 8433 танка и других бронемашины, 4449 орудий полевой артиллерии и 9161 единицу автомобильной техники.
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , запорожская область, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Запорожская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 марта 2023 года
За минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком, Купянском, Южнодонецком, Запорожском, Херсонском и Краснолиманском направлениях. В Артемовске продолжаются бои. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что промзона города практически зачищена.
Ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 114 районов скопления живой силы и техники, радиолокатор наведения ЗРК С-300. Средства ПВО сбили 12 беспилотников, 18 снарядов РСЗО HIMARS и управляемый снаряд GLSDB.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 404 самолета, 226 вертолетов, 3612 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 1074 реактивные системы залпового огня, 8433 танка и других бронемашины, 4449 орудий полевой артиллерии и 9161 единицу автомобильной техники.