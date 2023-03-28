https://ria.ru/20230328/soyuz-1861267928.html
В "Роскосмосе" прокомментировали возвращение "Союз МС-22" на Землю
В "Роскосмосе" прокомментировали возвращение "Союз МС-22" на Землю - РИА Новости, 28.03.2023
В "Роскосмосе" прокомментировали возвращение "Союз МС-22" на Землю
Тепловой режим поврежденного корабля "Союз МС-22", который во вторник вернулся на Землю, лучше, чем ожидалось по пессимистическому сценарию, заявил... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:15
2023-03-28T15:15
2023-03-28T15:15
наука
земля
сергей крикалев
роскосмос
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КОРОЛЁВ (Московская область), 28 мар - РИА Новости. Тепловой режим поврежденного корабля "Союз МС-22", который во вторник вернулся на Землю, лучше, чем ожидалось по пессимистическому сценарию, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Ранее специалисты решили, что возвращать экипаж на таком корабле опасно, потому что температура в нем могла бы очень быстро дойти до 60-70 градусов. В ходе посадки единственный вещдок по "делу" о пробитом "Союзе", приборно-агрегатный отсек корабля, сгорел в атмосфере. "Проводились оценки, как будет меняться тепловой режим в разных отсеках корабля... Мы хотим посмотреть, насколько расчетный наихудший вариант отличается от реального, пока результаты показывают, что вариант получше, чем наихудший, которые мог быть", - сказал Крикалев журналистам. Он уточнил, что конкретные данные будут получены, когда будет проведен анализ всех результатов. Разрегметизация системы терморегулирования "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Рассматривались различные версии произошедшего, специалисты проводили наземные эксперименты по имитации повреждения. В итоге пришли к выводу, что радиатор корабля пробил спорадический метеороид.
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
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земля, сергей крикалев, роскосмос
Наука, Земля, Сергей Крикалев, Роскосмос
В "Роскосмосе" прокомментировали возвращение "Союз МС-22" на Землю
В "Роскосмосе" заявили, что возвращение корабля "Союз МС-22" прошло не по худшему варианту
КОРОЛЁВ (Московская область), 28 мар - РИА Новости. Тепловой режим поврежденного корабля "Союз МС-22", который во вторник вернулся на Землю, лучше, чем ожидалось по пессимистическому сценарию, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Ранее специалисты решили, что возвращать экипаж на таком корабле опасно, потому что температура в нем могла бы очень быстро дойти до 60-70 градусов. В ходе посадки единственный вещдок по "делу" о пробитом "Союзе", приборно-агрегатный отсек корабля, сгорел в атмосфере.
"Проводились оценки, как будет меняться тепловой режим в разных отсеках корабля... Мы хотим посмотреть, насколько расчетный наихудший вариант отличается от реального, пока результаты показывают, что вариант получше, чем наихудший, которые мог быть", - сказал Крикалев журналистам.
Он уточнил, что конкретные данные будут получены, когда будет проведен анализ всех результатов.
Разрегметизация системы терморегулирования "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Рассматривались различные версии произошедшего, специалисты проводили наземные эксперименты по имитации повреждения. В итоге пришли к выводу, что радиатор корабля пробил спорадический метеороид.
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