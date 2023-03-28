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Единственный вещдок по делу о пробитом метеоритом "Союзе" сгорел
Единственный вещдок по делу о пробитом метеоритом "Союзе" сгорел - РИА Новости, 28.03.2023
Единственный вещдок по делу о пробитом метеоритом "Союзе" сгорел
Приборно-агрегатный отсек корабля "Союз МС-22", на котором находится поврежденный микрометеороидом радиатор, отделился от его спускаемого аппарата и сгорел в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:40
2023-03-28T14:40
2023-03-28T14:40
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Приборно-агрегатный отсек корабля "Союз МС-22", на котором находится поврежденный микрометеороидом радиатор, отделился от его спускаемого аппарата и сгорел в атмосфере, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция посадки корабля. "По данным телеметрии, есть разделение на отсеки", - объявил комментатор в ЦУПе. Разгерметизация системы терморегулирования "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Космонавты осмотрели корабль с помощью камер на манипуляторах российского и американского сегментов станции. Однако специальных выходов в открытый космос не проводилось, потому что до корабля слишком сложно добраться по внешней поверхности станции. Рассматривались различные версии произошедшего, специалисты проводили наземные эксперименты по имитации повреждения. В итоге пришли к выводу, что радиатор корабля пробил спорадический метеороид, а возвращать экипаж на таком корабле опасно, потому что температура в нём могла бы очень быстро дойти до 60-70 градусов. "Союз МС-22" посему спускается на Землю в беспилотном режиме. Пробитый радиатор находится на приборно-агрегатном отсеке корабля. При входе в атмосферу он отделяется и сгорает. Приземляется лишь спускаемый аппарат.
https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html
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земля, центр управления полетами, космос - риа наука, космос, роскосмос, россия
Земля, Центр управления полетами, Космос - РИА Наука, Космос, Роскосмос, Россия
Единственный вещдок по делу о пробитом метеоритом "Союзе" сгорел
Приборно-агрегатный отсек корабля "Союз МС-22" с пробитым радиатором сгорел в атмосфере
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Приборно-агрегатный отсек корабля "Союз МС-22", на котором находится поврежденный микрометеороидом радиатор, отделился от его спускаемого аппарата и сгорел в атмосфере, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция посадки корабля.
"По данным телеметрии, есть разделение на отсеки", - объявил комментатор в ЦУПе.
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Разгерметизация системы терморегулирования "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Космонавты осмотрели корабль с помощью камер на манипуляторах российского и американского сегментов станции. Однако специальных выходов в открытый космос не проводилось, потому что до корабля слишком сложно добраться по внешней поверхности станции.
Рассматривались различные версии произошедшего, специалисты проводили наземные эксперименты по имитации повреждения. В итоге пришли к выводу, что радиатор корабля пробил спорадический метеороид, а возвращать экипаж на таком корабле опасно, потому что температура в нём могла бы очень быстро дойти до 60-70 градусов.
"Союз МС-22" посему спускается на Землю
в беспилотном режиме. Пробитый радиатор находится на приборно-агрегатном отсеке корабля. При входе в атмосферу он отделяется и сгорает. Приземляется лишь спускаемый аппарат.
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